Эксперт спрогнозировал скорый раздел Украины на три части

После завершения специальной военной операции Украина может быть разделена на три части. Своим мнением поделился Российский исследователь исторических циклов Григорий Кваша, отметив, что подобный сценарий станет результатом ожидаемой реструктуризации страны после окончания конфликта.
«Идеальным вариантом, конечно, будет, правда, в этом нет полной уверенности, что после окончания СВО состоится реструктуризация Украины и оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь. Если это произойдет, то будет абсолютным триумфом, максимально выполненным планом по несохранению единой Украины», — заявил Кваша. Его слова передает aif.ru.
Ученый пояснил, что свои прогнозы строит на основе теории исторических циклов и собственной методики, в которой совмещает математические расчеты и так называемый «дальний порядок» — понятие из кристаллографии. По его расчетам, в российской истории каждые 36 лет наступает 12-летний период, который он называет «временем воевать».
По мнению Кваши, текущий цикл начался в 2013 году и завершится в 2025-м. Исходя из этих данных, он предположил, что раздел Украины может произойти уже в ближайшее время.
Григорий Кваша известен своими публикациями по цикличности исторических событий и неоднократно высказывался по вопросам развития международных конфликтов. Его подход основан на анализе временных закономерностей и разработке симметрий в исторических процессах.
Ранее Кваша высказывал убеждение, что завершения СВО можно ожидать в 2025 году. Он утверждает, что в истории современной России период мира наступает каждые 24 года и 2025 год как раз знаменует собой завершение этого периода.
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