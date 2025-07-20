Военкор Коц жестко прошелся по подарку Алиеву с шевронами ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц осудил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал инициативу украинской журналистки, подарившей ему шевроны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив «Продолжайте также». Свое возмущение он высказал в соцсетях.
«Не знаю, о чем тут спорить. Продолжайте также. Также бусифицировать остатки местного населения, вгонять себя в евродолги по самые гланды, терять суверенитет и субъектность. Продолжайте», — отметил Коц. Свое мнение он выразил в своем telegram-канале 20 июля 2025 года.
Не понятно, какие именно бригады ВСУ представлены на шевронах. Однако среди них могут быть подразделения, участвовавшие в различных операциях украинской армии, включая действия в Мариуполе, контрнаступления 2023 года, а также операции в Авдеевке, Угледаре, Селидово и Бахмуте, заявил Коц.
Военкор также выразил мнение, что Алиев рассматривает себя как победителя и лидера, диктующего свои условия на Южном Кавказе. По его словам, азербайджанский президент активно использует свой статус для формирования новой политической линии в регионе, а в провластных СМИ публикуются материалы о том, что Россия якобы утратила влияние на Южном Кавказе. Коц подчеркнул, что действия Алиева и его отношение к недавним событиям вызывают у него сомнения относительно перспектив союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.
Ранее в городе Шуша состоялся медиафорум с участием президента Алиева. В ходе мероприятия украинская журналистка вручила президенту шевроны Вооруженных сил Украины, на что Алиев поблагодарил ее и призвал «продолжать в том же духе».
Также Алиев заявил, что Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Он заявил, что за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны. Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.
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