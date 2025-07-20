Военкор Коц жестко прошелся по подарку Алиеву с шевронами ВСУ

Алиев принял шевроны ВСУ от украинской журналистки
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкор Коц возмутился действиями Алиева
Военкор Коц возмутился действиями Алиева Фото:

Военный корреспондент Александр Коц осудил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал инициативу украинской журналистки, подарившей ему шевроны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив «Продолжайте также». Свое возмущение он высказал в соцсетях.

«Не знаю, о чем тут спорить. Продолжайте также. Также бусифицировать остатки местного населения, вгонять себя в евродолги по самые гланды, терять суверенитет и субъектность. Продолжайте», — отметил Коц. Свое мнение он выразил в своем telegram-канале 20 июля 2025 года.

Не понятно, какие именно бригады ВСУ представлены на шевронах. Однако среди них могут быть подразделения, участвовавшие в различных операциях украинской армии, включая действия в Мариуполе, контрнаступления 2023 года, а также операции в Авдеевке, Угледаре, Селидово и Бахмуте, заявил Коц. 

Военкор также выразил мнение, что Алиев рассматривает себя как победителя и лидера, диктующего свои условия на Южном Кавказе. По его словам, азербайджанский президент активно использует свой статус для формирования новой политической линии в регионе, а в провластных СМИ публикуются материалы о том, что Россия якобы утратила влияние на Южном Кавказе. Коц подчеркнул, что действия Алиева и его отношение к недавним событиям вызывают у него сомнения относительно перспектив союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Ранее в городе Шуша состоялся медиафорум с участием президента Алиева. В ходе мероприятия украинская журналистка вручила президенту шевроны Вооруженных сил Украины, на что Алиев поблагодарил ее и призвал «продолжать в том же духе».

Также Алиев заявил, что Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Он заявил, что за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны. Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.

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Военный корреспондент Александр Коц осудил президента Азербайджана Ильхама Алиева, который поддержал инициативу украинской журналистки, подарившей ему шевроны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив «Продолжайте также». Свое возмущение он высказал в соцсетях. «Не знаю, о чем тут спорить. Продолжайте также. Также бусифицировать остатки местного населения, вгонять себя в евродолги по самые гланды, терять суверенитет и субъектность. Продолжайте», — отметил Коц. Свое мнение он выразил в своем telegram-канале 20 июля 2025 года. Не понятно, какие именно бригады ВСУ представлены на шевронах. Однако среди них могут быть подразделения, участвовавшие в различных операциях украинской армии, включая действия в Мариуполе, контрнаступления 2023 года, а также операции в Авдеевке, Угледаре, Селидово и Бахмуте, заявил Коц.  Военкор также выразил мнение, что Алиев рассматривает себя как победителя и лидера, диктующего свои условия на Южном Кавказе. По его словам, азербайджанский президент активно использует свой статус для формирования новой политической линии в регионе, а в провластных СМИ публикуются материалы о том, что Россия якобы утратила влияние на Южном Кавказе. Коц подчеркнул, что действия Алиева и его отношение к недавним событиям вызывают у него сомнения относительно перспектив союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Ранее в городе Шуша состоялся медиафорум с участием президента Алиева. В ходе мероприятия украинская журналистка вручила президенту шевроны Вооруженных сил Украины, на что Алиев поблагодарил ее и призвал «продолжать в том же духе». Также Алиев заявил, что Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Он заявил, что за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны. Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших.
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