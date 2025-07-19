Азербайджан определился с требованиями к России

Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в районе Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Третьем Шушинском глобальном медиафоруме.
«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — приводит РИА Новости слова Алиева.
Ранее он заявил о настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику.Азербайджан
Напомним, что авиакатастрофа судна Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошла утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. По сведениям перевозчика, на момент происшествия на борту находились 62 человека и пятеро членов экипажа. По информации, предоставленной МЧС Казахстана, удалось спастись 29 пассажирам.
Ранее стало известно о завершении экспертиз, проводимых в рамках расследования катастрофы. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Азербайджана. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.
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