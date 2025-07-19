19 июля 2025

Азербайджан определился с требованиями к России

Азербайджан требует компенсаций для пострадавших при крушении самолета AZAL
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Баку намерен добиться выплат семьям погибших и пострадавших в трагедии в Актау
Баку намерен добиться выплат семьям погибших и пострадавших в трагедии в Актау Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в районе Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Третьем Шушинском глобальном медиафоруме.

«Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — приводит РИА Новости слова Алиева.

Ранее он заявил о  намерении подать международный иск против России. Азербайджан настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику.

Напомним, что авиакатастрофа судна Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошла утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. По сведениям перевозчика, на момент происшествия на борту находились 62 человека и пятеро членов экипажа. По информации, предоставленной МЧС Казахстана, удалось спастись 29 пассажирам.

Ранее стало известно о завершении экспертиз, проводимых в рамках расследования катастрофы. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Азербайджана. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.

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Баку требует выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии») в районе Актау. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Третьем Шушинском глобальном медиафоруме. «Пусть те, кто сбил наш самолет, будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семьям пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — приводит РИА Новости слова Алиева. Ранее он заявил о  намерении подать международный иск против России.  Азербайджан настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику. Напомним, что авиакатастрофа судна Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошла утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, расположенного на западе Казахстана. По сведениям перевозчика, на момент происшествия на борту находились 62 человека и пятеро членов экипажа. По информации, предоставленной МЧС Казахстана, удалось спастись 29 пассажирам. Ранее стало известно о завершении экспертиз, проводимых в рамках расследования катастрофы. Об этом проинформировали в Генеральной прокуратуре Азербайджана. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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