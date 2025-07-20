Жители Свердловской области жалуются на большое количество червивых грибов в местных лесах. Больше всего, по словам грибников, от паразитов страдают подгруздки.
«Покатались у нас рядом с Екатеринбургом, набрали подгрузков и бычков. Подгрузков много червивых», — делятся свердловчане в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».
Аналогичная проблема встречается и в лесах Первоуральска. Местные жители отмечают, что грибов мало, а степень их червивости только растет.
Ранее жители Свердловской области уже отмечали, что из-за нехватки осадков и засушливой погоды грибы в лесах региона практически исчезли, а оставшиеся страдают от пересыхания. В разных районах, включая Нижние Серги и Ачитский район, грибники жаловались на маленький урожай и плохое качество грибов, ожидая улучшения ситуации с приходом дождей.
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