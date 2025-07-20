20 июля 2025

Свердловчане пожаловались на червивые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для «тихой охоты» грибники охотнее выбирают направление Пермского края
Для «тихой охоты» грибники охотнее выбирают направление Пермского края Фото:

Жители Свердловской области жалуются на большое количество червивых грибов в местных лесах. Больше всего, по словам грибников, от паразитов страдают подгруздки.

«Покатались у нас рядом с Екатеринбургом, набрали подгрузков и бычков. Подгрузков много червивых», — делятся свердловчане в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

Аналогичная проблема встречается и в лесах Первоуральска. Местные жители отмечают, что грибов мало, а степень их червивости только растет. 

Ранее жители Свердловской области уже отмечали, что из-за нехватки осадков и засушливой погоды грибы в лесах региона практически исчезли, а оставшиеся страдают от пересыхания. В разных районах, включая Нижние Серги и Ачитский район, грибники жаловались на маленький урожай и плохое качество грибов, ожидая улучшения ситуации с приходом дождей.

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Жители Свердловской области жалуются на большое количество червивых грибов в местных лесах. Больше всего, по словам грибников, от паразитов страдают подгруздки. «Покатались у нас рядом с Екатеринбургом, набрали подгрузков и бычков. Подгрузков много червивых», — делятся свердловчане в сообществе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте». Аналогичная проблема встречается и в лесах Первоуральска. Местные жители отмечают, что грибов мало, а степень их червивости только растет.  Ранее жители Свердловской области уже отмечали, что из-за нехватки осадков и засушливой погоды грибы в лесах региона практически исчезли, а оставшиеся страдают от пересыхания. В разных районах, включая Нижние Серги и Ачитский район, грибники жаловались на маленький урожай и плохое качество грибов, ожидая улучшения ситуации с приходом дождей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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