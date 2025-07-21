Собянин: сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву

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Две пары беспилотников были сбиты в течение пяти минут
Две пары беспилотников были сбиты в течение пяти минут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 21 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дроны были сбиты с разницей в пять минут. «На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего поселка Киевский ТиНАО работают экстренные службы», — сообщил Собянин в telegram-канале.

По его словам, больших повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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Утром 21 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дроны были сбиты с разницей в пять минут. «На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего поселка Киевский ТиНАО работают экстренные службы», — сообщил Собянин в telegram-канале. По его словам, больших повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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