Две пары беспилотников были сбиты в течение пяти минут
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Утром 21 июля средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Дроны были сбиты с разницей в пять минут. «На месте падения обломков от БПЛА в районе рабочего поселка Киевский ТиНАО работают экстренные службы», — сообщил Собянин в telegram-канале.
По его словам, больших повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают экстренные службы.
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