Тысячи пассажиров застряли в аэропортах Дальнего Востока из-за задержек самолетов из Москвы

Более 2,7 тысячи пассажиров застряли в аэропортах Дальнего Востока
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы были задержаны во Владивостоке, Хабаровске и других регионах Дальнего Востока
Рейсы были задержаны во Владивостоке, Хабаровске и других регионах Дальнего Востока Фото:

Более 2,7 тысячи пассажиров не смогли вылететь из аэропортов Дальнего Востока из-за задержки девяти рейсов в Москве. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девяти рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства.

Накануне в аэропорту «Шереметьево» пассажиры рейса авиакомпании «Победа» заблокировали посадку на самолет в Минеральные Воды. Они потребовали разрешения представителя авиакомпании объяснить задержку рейса, который должен был вылететь 19 июля. К пассажирам подошли представители служб безопасности, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что рейс Москва — Минводы приземлился в 12:56 после почти 20 часов задержки, передает RT.

В российских аэропортах продолжается коллапс из-за массовой атаки дронов, которые привели к отмене и задержкам сотен рейсов. Минувшей ночью пассажиры были вынуждены спать в аэропортах и часами ожидать своего вылета. «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов.

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Более 2,7 тысячи пассажиров не смогли вылететь из аэропортов Дальнего Востока из-за задержки девяти рейсов в Москве. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. «Сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девяти рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тысячи пассажиров», — говорится в telegram-канале ведомства. Накануне в аэропорту «Шереметьево» пассажиры рейса авиакомпании «Победа» заблокировали посадку на самолет в Минеральные Воды. Они потребовали разрешения представителя авиакомпании объяснить задержку рейса, который должен был вылететь 19 июля. К пассажирам подошли представители служб безопасности, передает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что рейс Москва — Минводы приземлился в 12:56 после почти 20 часов задержки, передает RT. В российских аэропортах продолжается коллапс из-за массовой атаки дронов, которые привели к отмене и задержкам сотен рейсов. Минувшей ночью пассажиры были вынуждены спать в аэропортах и часами ожидать своего вылета. «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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