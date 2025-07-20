В Челябинске задерживают и отменяют московские авиарейсы

В аэропорту Челябинска 21 июля отменен ряд рейсов из Москвы и обратно. Соответствующая информация указана на онлайн-табло воздушной гавани.
«Задерживается на 12 часов ночной рейс из Москвы, время прибытия по расписанию 00:30, расчетное 12:20. Отменены рейсы на 04:15 и 05:05, задерживаются на четыре часа рейсы на 05:15 и 06:20, отменен следующий рейс на 11:35», — указано на онлайн-табло аэропорта.
Также отменены рейсы из Москвы, прибывающие в 13:55 и 15:25. Задерживается ночной рейс из Махачкалы, который ожидался в 23:25, сейчас его время прибытия составляет 01:30. Кроме того, отменены утренние рейсы в Москву на 05:10 и 06:05, задерживается более чем на шесть часов рейс на 07:20, его вылет предварительно назначен на 13:00. Отменены вылеты на 12:30, 14:55 и 16:20.
Задержки и отмены рейсов связаны с ночными и утренними атаками беспилотников на столицу России, ряд аэропортов был закрыт. Утром 21 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву. Кроме того, БПЛА уничтожили в небе над Ростовской, Брянской, Орловской, Калужской и Белгородской областями.
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