В Германии оценили последствия потери российского рынка

Немецкие компании массово банкротятся после потери рынка РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост получателей социального пособия оказывает нагрузку на госбюджет Германии
Рост получателей социального пособия оказывает нагрузку на госбюджет Германии Фото:

Потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса. Об этом заявил глава строительной компании Bavaria-Bau и член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт.

«Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал Эбергардт. Его слова передает РИА Новости.

Одной из наиболее острых проблем стала потеря рабочих мест. Из-за сокращения заказов и доходов компании были вынуждены увольнять сотрудников. Многие из них оказались вынуждены обращаться за социальной поддержкой, в частности за пособием B?rgergeld — выплатой для лиц без достаточного дохода или работы. Рост числа получателей социального пособия оказывает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Германии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса. Об этом заявил глава строительной компании Bavaria-Bau и член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт. «Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал Эбергардт. Его слова передает РИА Новости. Одной из наиболее острых проблем стала потеря рабочих мест. Из-за сокращения заказов и доходов компании были вынуждены увольнять сотрудников. Многие из них оказались вынуждены обращаться за социальной поддержкой, в частности за пособием B?rgergeld — выплатой для лиц без достаточного дохода или работы. Рост числа получателей социального пособия оказывает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...