Плывут машины и люди: Москву затопили ливни. Видео

В Москве 21 июля ожидается до 40% месячной нормы осадков
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Интенсивные осадки сохранятся до середины дня (архивное фото)
Интенсивные осадки сохранятся до середины дня (архивное фото) Фото:

Москву накрыл мощный ливень — в течение дня в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Очевидцы передают в соцсетях, что с самого утра столичные улицы и дороги оказались под водой, что привело к серьезным затруднениям движения. Московский департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в расписании.

К вечеру синоптики прогнозируют усиление дождя, что может привести к дополнительным заторам, особенно в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Водителей просят соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на подъемах и спусках мостов и эстакад.

Сильные осадки наблюдаются не только в столице, но и в Московской области. Сообщается о подтоплениях дорог в Жуковском, Раменском и других населенных пунктах региона. Местные власти работают над устранением последствий непогоды и рекомендуют жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным синоптиков, интенсивные осадки сохранятся до середины дня. Однако уже завтра в Москву могут вернуться новые дожди, поэтому москвичам советуют не убирать зонты далеко.

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Москву накрыл мощный ливень — в течение дня в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Очевидцы передают в соцсетях, что с самого утра столичные улицы и дороги оказались под водой, что привело к серьезным затруднениям движения. Московский департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в расписании. К вечеру синоптики прогнозируют усиление дождя, что может привести к дополнительным заторам, особенно в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Водителей просят соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на подъемах и спусках мостов и эстакад. Сильные осадки наблюдаются не только в столице, но и в Московской области. Сообщается о подтоплениях дорог в Жуковском, Раменском и других населенных пунктах региона. Местные власти работают над устранением последствий непогоды и рекомендуют жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. По данным синоптиков, интенсивные осадки сохранятся до середины дня. Однако уже завтра в Москву могут вернуться новые дожди, поэтому москвичам советуют не убирать зонты далеко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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