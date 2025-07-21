Москву накрыл мощный ливень — в течение дня в городе может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Очевидцы передают в соцсетях, что с самого утра столичные улицы и дороги оказались под водой, что привело к серьезным затруднениям движения. Московский департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках в движении наземного транспорта. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в расписании.
К вечеру синоптики прогнозируют усиление дождя, что может привести к дополнительным заторам, особенно в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД. Водителей просят соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на подъемах и спусках мостов и эстакад.
Сильные осадки наблюдаются не только в столице, но и в Московской области. Сообщается о подтоплениях дорог в Жуковском, Раменском и других населенных пунктах региона. Местные власти работают над устранением последствий непогоды и рекомендуют жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
По данным синоптиков, интенсивные осадки сохранятся до середины дня. Однако уже завтра в Москву могут вернуться новые дожди, поэтому москвичам советуют не убирать зонты далеко.
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