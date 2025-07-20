Атаки БПЛА сорвали поездку челябинского священника на СВО

Челябинский протоиерей Игорь Шестаков из-за атаки беспилотников не смог вылететь в Москву, чтобы затем отправиться в зону проведения СВО. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.
«Вчера днём должен был вылететь в Москву, а сегодня утром сесть на поезд, чтобы отправиться в очередную командировку на СВО, но аэропорты переживали очередной „транспортный коллапс“ и улететь не представилось возможным. Надо строить скоростные поезда. Как в Китае», — отметил Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Священник сообщил, что в любом случае отправится в командировку на СВО, но наземным путем. Он отметил, что стоит развивать транспортную инфраструктуру, так как Россия — очень большая страна, и у пассажиров должна быть альтернатива.
В аэропорту Челябинска 21 июля отменен ряд рейсов из Москвы и обратно. Это связано с ночными и утренними атаками беспилотников на столицу России и другие регионы, после которых ряд аэропортов был закрыт.
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