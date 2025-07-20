20 июля 2025

Атаки БПЛА сорвали поездку челябинского священника на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ночь на 21 июля беспилотники атаковали ряд регионов России
В ночь на 21 июля беспилотники атаковали ряд регионов России Фото:

Челябинский протоиерей Игорь Шестаков из-за атаки беспилотников не смог вылететь в Москву, чтобы затем отправиться в зону проведения СВО. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

«Вчера днём должен был вылететь в Москву, а сегодня утром сесть на поезд, чтобы отправиться в очередную командировку на СВО, но аэропорты переживали очередной „транспортный коллапс“ и улететь не представилось возможным. Надо строить скоростные поезда. Как в Китае», — отметил Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Священник сообщил, что в любом случае отправится в командировку на СВО, но наземным путем. Он отметил, что стоит развивать транспортную инфраструктуру, так как Россия — очень большая страна, и у пассажиров должна быть альтернатива.

В аэропорту Челябинска 21 июля отменен ряд рейсов из Москвы и обратно. Это связано с ночными и утренними атаками беспилотников на столицу России и другие регионы, после которых ряд аэропортов был закрыт.

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Челябинский протоиерей Игорь Шестаков из-за атаки беспилотников не смог вылететь в Москву, чтобы затем отправиться в зону проведения СВО. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях. «Вчера днём должен был вылететь в Москву, а сегодня утром сесть на поезд, чтобы отправиться в очередную командировку на СВО, но аэропорты переживали очередной „транспортный коллапс“ и улететь не представилось возможным. Надо строить скоростные поезда. Как в Китае», — отметил Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Священник сообщил, что в любом случае отправится в командировку на СВО, но наземным путем. Он отметил, что стоит развивать транспортную инфраструктуру, так как Россия — очень большая страна, и у пассажиров должна быть альтернатива. В аэропорту Челябинска 21 июля отменен ряд рейсов из Москвы и обратно. Это связано с ночными и утренними атаками беспилотников на столицу России и другие регионы, после которых ряд аэропортов был закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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