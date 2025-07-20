20 июля 2025

Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

Уровень воды в Туре опустился до 14 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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За день река обмелела на восемь сантиметров
За день река обмелела на восемь сантиметров Фото:

Уровень воды в Туре в Тюмени опустился до 14 см над нулем поста. По данным сервиса паводок72.рф, за сутки река «потеряла» восемь сантиметров. С начала июля Тура обмелела более чем на метр.

«Название гидропоста: Тура-Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 14 см. Изменение уровня воды за сутки — -8 см», — написано на сайте.

До исторического минимума Тура опускалась в 2023 году. Тогда уровень воды достиг -95 сантиметров.

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Уровень воды в Туре в Тюмени опустился до 14 см над нулем поста. По данным сервиса паводок72.рф, за сутки река «потеряла» восемь сантиметров. С начала июля Тура обмелела более чем на метр. «Название гидропоста: Тура-Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 14 см. Изменение уровня воды за сутки — -8 см», — написано на сайте. До исторического минимума Тура опускалась в 2023 году. Тогда уровень воды достиг -95 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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