Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть

За день река обмелела на восемь сантиметров
Уровень воды в Туре в Тюмени опустился до 14 см над нулем поста. По данным сервиса паводок72.рф, за сутки река «потеряла» восемь сантиметров. С начала июля Тура обмелела более чем на метр.
«Название гидропоста: Тура-Тюмень. Уровень воды над нулем поста — 14 см. Изменение уровня воды за сутки — -8 см», — написано на сайте.
До исторического минимума Тура опускалась в 2023 году. Тогда уровень воды достиг -95 сантиметров.
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