20 июля 2025

Суд наказал свердловчанина, давшего показания на нашедшего могилу с 3 трупами экс-участкового

Свердловчанин получил приговор за оскорбление полицейских
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Юрий Золотко пытается добиться отмены приговор и полного оправдания Фото:
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Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю свердловского поселка Шаля Сергею, показания которого легли в основу уголовного дела бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами, но получившего тюремный срок за превышение должностных полномочий. Подробности истории — в материале URA.RU.

По данным агентства, Сергея судили по статьям 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ. По неофициальным данным, инцидент произошел в Екатеринбурге, когда фигуранта остановили сотрудники ППС. Его приговорили к году и 11 месяцев принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, уточнили URA.RU в суде.

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Суд решил судьбу свердловского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Фото

Сам Золотко стал фигурантом уголовного дела в конце 2023-го. Следствие обвинило его в избиении четверых мужчин, которых он задерживал, когда был сотрудником полиции. Это произошло после того, как он публично рассказал о могиле с тремя трупами. Одним из тех, кто дал показания на Юрия, стал ранее судимый житель Шали — Сергей. Юрий вину отрицает. Он заявлял, что отбивался от агрессивных мужчин. 28 апреля его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Сейчас в Свердловском облсуде рассматривают апелляцию на приговор. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. Отменить приговор и направить его на новое рассмотрение попросил и сотрудник прокуратуры.

В апелляции его поддерживали друзья. «В ходе процесса свидетели давали противоречивые показания. Юрий — добрый и ответственный человек. Он бы никогда себе не позволили того, в чем его обвиняют», — заступился за Юрия товарищ. Следующее заседание состоится 23 июля.

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В Екатеринбурге вынесли приговор жителю свердловского поселка Шаля Сергею, показания которого легли в основу уголовного дела бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами, но получившего тюремный срок за превышение должностных полномочий. Подробности истории — в материале URA.RU. По данным агентства, Сергея судили по статьям 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ. По неофициальным данным, инцидент произошел в Екатеринбурге, когда фигуранта остановили сотрудники ППС. Его приговорили к году и 11 месяцев принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, уточнили URA.RU в суде. Сам Золотко стал фигурантом уголовного дела в конце 2023-го. Следствие обвинило его в избиении четверых мужчин, которых он задерживал, когда был сотрудником полиции. Это произошло после того, как он публично рассказал о могиле с тремя трупами. Одним из тех, кто дал показания на Юрия, стал ранее судимый житель Шали — Сергей. Юрий вину отрицает. Он заявлял, что отбивался от агрессивных мужчин. 28 апреля его приговорили к четырем годам лишения свободы. Сейчас в Свердловском облсуде рассматривают апелляцию на приговор. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. Отменить приговор и направить его на новое рассмотрение попросил и сотрудник прокуратуры. В апелляции его поддерживали друзья. «В ходе процесса свидетели давали противоречивые показания. Юрий — добрый и ответственный человек. Он бы никогда себе не позволили того, в чем его обвиняют», — заступился за Юрия товарищ. Следующее заседание состоится 23 июля.
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