Суд наказал свердловчанина, давшего показания на нашедшего могилу с 3 трупами экс-участкового

Свердловчанин получил приговор за оскорбление полицейских

21 июля 2025 в 13:21 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко пытается добиться отмены приговор и полного оправдания Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела В Екатеринбурге вынесли приговор жителю свердловского поселка Шаля Сергею, показания которого легли в основу уголовного дела бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами, но получившего тюремный срок за превышение должностных полномочий. Подробности истории — в материале URA.RU. По данным агентства, Сергея судили по статьям 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ. По неофициальным данным, инцидент произошел в Екатеринбурге, когда фигуранта остановили сотрудники ППС. Его приговорили к году и 11 месяцев принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, уточнили URA.RU в суде. Новость по теме Суд решил судьбу свердловского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Фото Сам Золотко стал фигурантом уголовного дела в конце 2023-го. Следствие обвинило его в избиении четверых мужчин, которых он задерживал, когда был сотрудником полиции. Это произошло после того, как он публично рассказал о могиле с тремя трупами. Одним из тех, кто дал показания на Юрия, стал ранее судимый житель Шали — Сергей. Юрий вину отрицает. Он заявлял, что отбивался от агрессивных мужчин. 28 апреля его приговорили к четырем годам лишения свободы. Сейчас в Свердловском облсуде рассматривают апелляцию на приговор. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. Отменить приговор и направить его на новое рассмотрение попросил и сотрудник прокуратуры. В апелляции его поддерживали друзья. «В ходе процесса свидетели давали противоречивые показания. Юрий — добрый и ответственный человек. Он бы никогда себе не позволили того, в чем его обвиняют», — заступился за Юрия товарищ. Следующее заседание состоится 23 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вынесли приговор жителю свердловского поселка Шаля Сергею, показания которого легли в основу уголовного дела бывшего участкового Юрия Золотко, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами, но получившего тюремный срок за превышение должностных полномочий. Подробности истории — в материале URA.RU. По данным агентства, Сергея судили по статьям 318 (Применение насилия в отношении представителя власти) и 319 (Оскорбление представителя власти) УК РФ. По неофициальным данным, инцидент произошел в Екатеринбурге, когда фигуранта остановили сотрудники ППС. Его приговорили к году и 11 месяцев принудительных работ с удержанием 15% от заработка в доход государства, уточнили URA.RU в суде. Сам Золотко стал фигурантом уголовного дела в конце 2023-го. Следствие обвинило его в избиении четверых мужчин, которых он задерживал, когда был сотрудником полиции. Это произошло после того, как он публично рассказал о могиле с тремя трупами. Одним из тех, кто дал показания на Юрия, стал ранее судимый житель Шали — Сергей. Юрий вину отрицает. Он заявлял, что отбивался от агрессивных мужчин. 28 апреля его приговорили к четырем годам лишения свободы. Сейчас в Свердловском облсуде рассматривают апелляцию на приговор. Защита считает приговор необоснованным и просит отменить его. Отменить приговор и направить его на новое рассмотрение попросил и сотрудник прокуратуры. В апелляции его поддерживали друзья. «В ходе процесса свидетели давали противоречивые показания. Юрий — добрый и ответственный человек. Он бы никогда себе не позволили того, в чем его обвиняют», — заступился за Юрия товарищ. Следующее заседание состоится 23 июля.