Синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В произвольной программе Мальцев набрал 229,5613 балла.
Второе место занял представитель Китая Муе Го с результатом 220,1926 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянец Филиппо Пелати, набравший 213,9850 балла. Ранее Мальцев одержал победу в технической программе, также продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства. Всего российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали две золотые медали на чемпионате.
Александру Мальцеву 30 лет. Он является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. В его активе три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в технической программе (2019). Кроме того, Мальцев шесть раз становился чемпионом Европы в смешанных дуэтах. Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.
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