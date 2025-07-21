Синхронист Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

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Мальцев является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов
Мальцев является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов Фото:

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В произвольной программе Мальцев набрал 229,5613 балла.

Второе место занял представитель Китая Муе Го с результатом 220,1926 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянец Филиппо Пелати, набравший 213,9850 балла. Ранее Мальцев одержал победу в технической программе, также продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства. Всего российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали две золотые медали на чемпионате.

Александру Мальцеву 30 лет. Он является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. В его активе три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в технической программе (2019). Кроме того, Мальцев шесть раз становился чемпионом Европы в смешанных дуэтах. Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.

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Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В произвольной программе Мальцев набрал 229,5613 балла. Второе место занял представитель Китая Муе Го с результатом 220,1926 балла. Бронзовую медаль завоевал итальянец Филиппо Пелати, набравший 213,9850 балла. Ранее Мальцев одержал победу в технической программе, также продемонстрировав высокий уровень подготовки и мастерства. Всего российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали две золотые медали на чемпионате. Александру Мальцеву 30 лет. Он является единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов. В его активе три победы в смешанных дуэтах в произвольной программе (2015, 2017, 2019) и одна — в технической программе (2019). Кроме того, Мальцев шесть раз становился чемпионом Европы в смешанных дуэтах. Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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