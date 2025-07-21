Мошенники начали использовать новый мессенджер MAX в своих схемах

Злоумышленники представляются сотрудниками мессенджера MAX для обмана жертв
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент «Госуслуги» еще не интегрированы в мессенджер
На данный момент «Госуслуги» еще не интегрированы в мессенджер Фото:

Мошенники стали использовать мессенджер MAX в своих преступных схемах. Они представляются его сотрудниками и пытаются заставить жертву подключить якобы дополнительные меры защиты. Об этом пишет RT.

«Звонят по мобильному и говорят, что нужно срочно зарегистрироваться и активировать „аккаунт безопасности“. Просят продиктовать код из смс от „Госуслуг“», — сказано в сообщении RT в их telegram-канале.

Злоумышленники объясняют это тем, что мессенджер MAX, имеющий статус государственного, обладает тесной связью с различными цифровыми сервисами. При этом интеграция портала «Госуслуги» с национальным мессенджером находится лишь на этапе подготовки.

Ранее стало известно, что министр просвещения России Сергей Кравцов, депутаты Госдумы Андрей Гурулев и Андрей Картаполов, министр транспорта России Андрей Никитин начали пользоваться мессенджером MAX. Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие нового сервиса, а с 1 сентября его установка станет обязательной для госорганов. Мессенджер MAX, разработанный VK, сейчас проходит этап бета-тестирования.

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Мошенники стали использовать мессенджер MAX в своих преступных схемах. Они представляются его сотрудниками и пытаются заставить жертву подключить якобы дополнительные меры защиты. Об этом пишет RT. «Звонят по мобильному и говорят, что нужно срочно зарегистрироваться и активировать „аккаунт безопасности“. Просят продиктовать код из смс от „Госуслуг“», — сказано в сообщении RT в их telegram-канале. Злоумышленники объясняют это тем, что мессенджер MAX, имеющий статус государственного, обладает тесной связью с различными цифровыми сервисами. При этом интеграция портала «Госуслуги» с национальным мессенджером находится лишь на этапе подготовки. Ранее стало известно, что министр просвещения России Сергей Кравцов, депутаты Госдумы Андрей Гурулев и Андрей Картаполов, министр транспорта России Андрей Никитин начали пользоваться мессенджером MAX. Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие нового сервиса, а с 1 сентября его установка станет обязательной для госорганов. Мессенджер MAX, разработанный VK, сейчас проходит этап бета-тестирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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