Раскрыты имена первых министров и депутатов, перешедших на мессенджер Max

Министр просвещения России Сергей Кравцов начал пользоваться мессенджером Max. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
«Среди тех, кто решил уже ознакомиться с функционалом нового мессенджера: министр просвещения Сергей Кравцов, депутаты [Андрей] Гурулев и [Андрей] Картаполов», — сообщил Юнашев. Соответствующий пост он опубликовал в telegram-канале.
Кроме того, журналист рассказал, что в список тех, кто начал пользовать отечественной разработкой вошли министр транспорта России Андрей Никитин, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова, заместитель руководителя Администрации Президента (АП) Максим Орешкин и еще некоторые из сотрудников АП. Юнашев подчеркнул, что его исследование является не совсем корректным, поскольку многие из чиновников могли не успеть зарегистрироваться в мессенджере.
«Однако, судя по всему, большинство из них еще не регистрировались в Мах. <...> Признаю, выборка не совсем „чистая“, ведь многие из чиновников пользуются кнопочными телефонами, а аккаунты в мессенджерах заводят через помощников», — заключил корреспондент кремлевского пула.
Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), должен быть готов к возможному уходу с российского рынка. По словам первого зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, главным соперником WhatsApp в России станет отечественный мессенджер Max. Президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать развитие нового сервиса, а с 1 сентября его установка станет обязательной для госорганов. Мессенджер MAX, разработанный VK, сейчас проходит этап бета-тестирования.
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