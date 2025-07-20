20 июля 2025

Власти отремонтируют дорогу, ведущую к старому терминалу пермского аэропорта

Власти региона отремонтируют дорогу возле старого пермского аэропорта
© Служба новостей «URA.RU»
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В рамках проекта предусмотрено обустройство парковки на 300 машино-мест
В рамках проекта предусмотрено обустройство парковки на 300 машино-мест Фото:

Власти Пермского края утвердили подготовку документации для реконструкции дороги по улице Аэродромная в Перми — от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта. Соответствующий приказ министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона размещен на официальном сайте ведомства 16 июля.

«Ориентировочная площадь территории составляет 9 гектаров. Срок реализации — IV квартал 2025 года. Реконструкция охватит двухполосную проезжую часть и предусматривает создание парковки для легкового транспорта. В рамках проекта предусмотрено обустройство парковки на 300 машино-мест с запретом левого поворота на улицу Аэродромная», — говорится в документе. 

В 2017 году новое здание терминала площадью около 30 тысяч квадратных метров, возведенное компанией «Новапорт», пришло на смену прежнему аэровокзалу, занимавшему более 4 тысяч квадратных метров в районе улицы Аэродромной, где в настоящее время планируется реконструкция. На участке, где ранее располагался старый терминал и который был демонтирован в 2024 году, планируется строительство отдельного бизнес-терминала. Объект может появиться именно на улице Аэродромной.

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Власти Пермского края утвердили подготовку документации для реконструкции дороги по улице Аэродромная в Перми — от шоссе Космонавтов до старого терминала аэропорта. Соответствующий приказ министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона размещен на официальном сайте ведомства 16 июля. «Ориентировочная площадь территории составляет 9 гектаров. Срок реализации — IV квартал 2025 года. Реконструкция охватит двухполосную проезжую часть и предусматривает создание парковки для легкового транспорта. В рамках проекта предусмотрено обустройство парковки на 300 машино-мест с запретом левого поворота на улицу Аэродромная», — говорится в документе.  В 2017 году новое здание терминала площадью около 30 тысяч квадратных метров, возведенное компанией «Новапорт», пришло на смену прежнему аэровокзалу, занимавшему более 4 тысяч квадратных метров в районе улицы Аэродромной, где в настоящее время планируется реконструкция. На участке, где ранее располагался старый терминал и который был демонтирован в 2024 году, планируется строительство отдельного бизнес-терминала. Объект может появиться именно на улице Аэродромной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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