13 июля 2025

Пермские власти придумали новое применение для участка под бывшим аэропортом

В Перми вместо бывшего аэропорта построят здание для обслуживания пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте старого аэропорта возведут новое здание
На месте старого аэропорта возведут новое здание Фото:

В Перми на территории бывшего терминала аэропорта Большое Савино построят новый корпус для обслуживания пассажиров. Сейчас идет согласование концептуальных решений и разработка техзадания.

«Там планируется строительство дополнительного здания, предназначенного для обслуживания пассажиров. В настоящее время идет согласование концептуальных решений и разработка технического задания на проектирование», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс.

В районе старого аэропорта также планируется реконструкция дороги на отрезке улицы Аэродромной от шоссе Космонавтов до территории бывшего терминала. До четвертого квартала 2025 года требуется подготовить документацию по планировке территории площадью 87,7 тысячи квадратных метров. Под реконструкцию попадает дорожный отрезок длиной 0,5 километра с двумя полосами движения. Проект предусматривает создание дополнительной парковки.

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В Перми на территории бывшего терминала аэропорта Большое Савино построят новый корпус для обслуживания пассажиров. Сейчас идет согласование концептуальных решений и разработка техзадания. «Там планируется строительство дополнительного здания, предназначенного для обслуживания пассажиров. В настоящее время идет согласование концептуальных решений и разработка технического задания на проектирование», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на краевой минтранс. В районе старого аэропорта также планируется реконструкция дороги на отрезке улицы Аэродромной от шоссе Космонавтов до территории бывшего терминала. До четвертого квартала 2025 года требуется подготовить документацию по планировке территории площадью 87,7 тысячи квадратных метров. Под реконструкцию попадает дорожный отрезок длиной 0,5 километра с двумя полосами движения. Проект предусматривает создание дополнительной парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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