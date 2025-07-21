Shot: Михаил Ефремов разводится с женой после 23 лет брака

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Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано
Официально заявление о разводе пока не зарегистрировано Фото:

Российский актер Михаил Ефремов разводится с супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Нынешняя (пятая) жена Ефремова — Софья Кругликова (53 года) — вынуждена была прервать отношения с актером. <...> Ефремов и Кругликова женились в 2002-ом», — говорится в сообщении Shot.

Актер даже перестал с разговаривать с Кругликовй из-за постоянных ссор в последнее время. Заявление о расторжении брака еще не подано официально, однако, как сообщил источник, близкий к семье, развод неизбежен. В браке у Ефремова и Кругликовой родилось трое детей: дочки Вера и Надежда и сын Борис.

В конце июня стало известно, что 61-летний актер восстанавливается после выхода из колонии, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Также он готовится к выступлениям на театральной сцене. Сниматься в кино Ефремов не на данный момент не планирует. Местом работы Михаила Ефремова станет театр «Мастерская 12»

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Российский актер Михаил Ефремов разводится с супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Нынешняя (пятая) жена Ефремова — Софья Кругликова (53 года) — вынуждена была прервать отношения с актером. <...> Ефремов и Кругликова женились в 2002-ом», — говорится в сообщении Shot. Актер даже перестал с разговаривать с Кругликовй из-за постоянных ссор в последнее время. Заявление о расторжении брака еще не подано официально, однако, как сообщил источник, близкий к семье, развод неизбежен. В браке у Ефремова и Кругликовой родилось трое детей: дочки Вера и Надежда и сын Борис. В конце июня стало известно, что 61-летний актер восстанавливается после выхода из колонии, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Также он готовится к выступлениям на театральной сцене. Сниматься в кино Ефремов не на данный момент не планирует. Местом работы Михаила Ефремова станет театр «Мастерская 12»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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