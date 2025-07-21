Российский актер Михаил Ефремов разводится с супругой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Нынешняя (пятая) жена Ефремова — Софья Кругликова (53 года) — вынуждена была прервать отношения с актером. <...> Ефремов и Кругликова женились в 2002-ом», — говорится в сообщении Shot.
Актер даже перестал с разговаривать с Кругликовй из-за постоянных ссор в последнее время. Заявление о расторжении брака еще не подано официально, однако, как сообщил источник, близкий к семье, развод неизбежен. В браке у Ефремова и Кругликовой родилось трое детей: дочки Вера и Надежда и сын Борис.
В конце июня стало известно, что 61-летний актер восстанавливается после выхода из колонии, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Также он готовится к выступлениям на театральной сцене. Сниматься в кино Ефремов не на данный момент не планирует. Местом работы Михаила Ефремова станет театр «Мастерская 12»
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