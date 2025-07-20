20 июля 2025

В аэропорту Челябинска выросло число отмененных московских рейсов

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В Челябинске продолжают отменять авиарейсы в Москву и обратно
В Челябинске продолжают отменять авиарейсы в Москву и обратно Фото:

В аэропорту Челябинска продолжают отменять авиарейсы из Москвы и обратно. К 13:00 их число увеличилось до 14. Кроме того, ряд рейсов прибудут с многочасовыми задержками, указано на онлайн-табло сайта аэропорта.

«Из Москвы до Челябинска отменены семь авиарейсов, один задерживается. В Москву также с задержкой отправится один самолет, еще семь отменены», — указано на онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Задержки и отмены рейсов из Москвы и обратно связаны с атаками беспилотников, которые напали на ряд регионов в ночь на 21 июля. С утра в Челябинске были отменены пять рейсов из Москвы и обратно.

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В аэропорту Челябинска продолжают отменять авиарейсы из Москвы и обратно. К 13:00 их число увеличилось до 14. Кроме того, ряд рейсов прибудут с многочасовыми задержками, указано на онлайн-табло сайта аэропорта. «Из Москвы до Челябинска отменены семь авиарейсов, один задерживается. В Москву также с задержкой отправится один самолет, еще семь отменены», — указано на онлайн-табло аэропорта Челябинска. Задержки и отмены рейсов из Москвы и обратно связаны с атаками беспилотников, которые напали на ряд регионов в ночь на 21 июля. С утра в Челябинске были отменены пять рейсов из Москвы и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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