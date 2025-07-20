В аэропорту Челябинска выросло число отмененных московских рейсов

В аэропорту Челябинска продолжают отменять авиарейсы из Москвы и обратно. К 13:00 их число увеличилось до 14. Кроме того, ряд рейсов прибудут с многочасовыми задержками, указано на онлайн-табло сайта аэропорта.
«Из Москвы до Челябинска отменены семь авиарейсов, один задерживается. В Москву также с задержкой отправится один самолет, еще семь отменены», — указано на онлайн-табло аэропорта Челябинска.
Задержки и отмены рейсов из Москвы и обратно связаны с атаками беспилотников, которые напали на ряд регионов в ночь на 21 июля. С утра в Челябинске были отменены пять рейсов из Москвы и обратно.
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