Экс-депутат Таги-заде, назвавший ХМАО родиной мигрантов, сделал громкое заявление после отставки

Сложивший полномочия после скандала депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде, назвавший ХМАО исторической родиной мигрантов, заявил о дискриминации и давлении со стороны теперь уже бывших коллег. В своей публикации на личной странице «Вконтакте» он назвал парламентариев думы «ручными депутатами».
«Лживые голословные высказывания некоторых „ручных“ депутатов о некачественности моей деятельности считаю неэтичными и не соответствующими действительности. <...> Настоящим сообщаю о принятом решении сложить депутатские полномочия с 21 июля 2025 года. Данное решение обусловлено систематическим незаконным давлением, которое препятствует выполнению депутатских обязанностей и противоречит принципам равенства граждан, закреплённым в Конституции Российской Федерации. Считаю недопустимым продолжение работы в условиях дискриминации», — написал экс-депутат.
Бывший коммунист заявил, что всегда честно и добросовестно служил избирателям — мегионцам и нижневартовцам, и пообещал предоставить отчет о депутатской деятельности. В беседе с URA.RU экс-парламентарий уточнил, что обвинения его в бездеятельности голословны — по словам Таги-заде, предложенные им инициативы «заворачивали». «Остаюсь преданным идеалам справедливости и законности и ещё раз выражаю глубокую благодарность вам за оказанное доверие и поддержку моей депутатской деятельности», — поблагодарил свой электорат экс-парламентарий.
Скандал вокруг Халида Таги-Заде разгорелся после его заявления о ХМАО как «исторической родине мигрантов», что вызвало широкий общественный резонанс и привело его к лишению должности зампреда комитета по соцразвитию и зарплаты. Несмотря на то, что прокуратура не нашла нарушений в его высказывании, Таги-Заде настаивал на незаконности принятых против него мер и заявлял о создании опасного прецедента, но потом написал заявление о сложении полномочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!