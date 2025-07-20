20 июля 2025

В ХМАО две мамы с колясками обокрали магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске женщины с детьми в колясках обокрали магазин
В Нефтеюганске женщины с детьми в колясках обокрали магазин Фото:

В магазине Нефтеюганска две женщины с детьми в колясках обокрали магазин. Камеры засняли, как они спокойно перемещались по залу, выбирая товары, которые затем незаметно прятали в закрытую коляску с капюшоном. Об этом пишет telegram-канал «Многонационал».

«На глазах у своих детей они брали с прилавков товар и складывали в закрытый капюшон коляски, чтобы при проверке сумок их не уличили в краже. Видимо, воровки не в курсе, что почти во всех магазинах установлены камеры и их действия (как и лица), отчетливо запечатлены на них», — сообщает автор публикации. При этом он добавил, что спустя двое суток их так и не нашли.

В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жительница Ханты-Мансийска нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов. Она украла лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличку на сумму 64 тысячи рублей.

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В магазине Нефтеюганска две женщины с детьми в колясках обокрали магазин. Камеры засняли, как они спокойно перемещались по залу, выбирая товары, которые затем незаметно прятали в закрытую коляску с капюшоном. Об этом пишет telegram-канал «Многонационал». «На глазах у своих детей они брали с прилавков товар и складывали в закрытый капюшон коляски, чтобы при проверке сумок их не уличили в краже. Видимо, воровки не в курсе, что почти во всех магазинах установлены камеры и их действия (как и лица), отчетливо запечатлены на них», — сообщает автор публикации. При этом он добавил, что спустя двое суток их так и не нашли. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жительница Ханты-Мансийска нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов. Она украла лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличку на сумму 64 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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