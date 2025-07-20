В ХМАО две мамы с колясками обокрали магазин

В магазине Нефтеюганска две женщины с детьми в колясках обокрали магазин. Камеры засняли, как они спокойно перемещались по залу, выбирая товары, которые затем незаметно прятали в закрытую коляску с капюшоном. Об этом пишет telegram-канал «Многонационал».
«На глазах у своих детей они брали с прилавков товар и складывали в закрытый капюшон коляски, чтобы при проверке сумок их не уличили в краже. Видимо, воровки не в курсе, что почти во всех магазинах установлены камеры и их действия (как и лица), отчетливо запечатлены на них», — сообщает автор публикации. При этом он добавил, что спустя двое суток их так и не нашли.
В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что жительница Ханты-Мансийска нарвалась на уголовное дело из-за кражи лотерейных билетов. Она украла лотерейных билетов на сумму более 52 тысяч рублей, а также наличку на сумму 64 тысячи рублей.
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