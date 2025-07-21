В Люберцах машины оказались под водой после сильных ливней. Видео

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В Моковской области бушует непогода
В Моковской области бушует непогода Фото:

Непогода бушует в Москве и Московской области. В городе Люберцы сильные ливни привели к затоплению парковки на Нагорной улице. Машины на автостоянке оказались по крышу под водой, сообщили очевидцы.

«В Люберцах затопило автостоянку — машины почти полностью оказались в воде на Нагорной улице», — сообщил telegram-канал «Апдейт» со ссылкой на слова очевидцев. На приложенных кадрах видно, что кузова машин оказались практически полностью скрыты под водой.

В Москве и в области идут сильнейшие ливни. По данным синоптиков, 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.

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Непогода бушует в Москве и Московской области. В городе Люберцы сильные ливни привели к затоплению парковки на Нагорной улице. Машины на автостоянке оказались по крышу под водой, сообщили очевидцы. «В Люберцах затопило автостоянку — машины почти полностью оказались в воде на Нагорной улице», — сообщил telegram-канал «Апдейт» со ссылкой на слова очевидцев. На приложенных кадрах видно, что кузова машин оказались практически полностью скрыты под водой. В Москве и в области идут сильнейшие ливни. По данным синоптиков, 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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