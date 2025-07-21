Непогода бушует в Москве и Московской области. В городе Люберцы сильные ливни привели к затоплению парковки на Нагорной улице. Машины на автостоянке оказались по крышу под водой, сообщили очевидцы.
«В Люберцах затопило автостоянку — машины почти полностью оказались в воде на Нагорной улице», — сообщил telegram-канал «Апдейт» со ссылкой на слова очевидцев. На приложенных кадрах видно, что кузова машин оказались практически полностью скрыты под водой.
В Москве и в области идут сильнейшие ливни. По данным синоптиков, 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Что происходит в городе из-за непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.