Бетонный забор рухнул на машины в Балашихе. Фото

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В Балашихе бушует непогода, бетонный забор упал на припаркованные авто
В Балашихе бушует непогода, бетонный забор упал на припаркованные авто Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Москве и Московской области бушует непогода. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили, пишут СМИ.

«Бетонный забор упал на припаркованные машины в подмосковной Балашихе», — сообщил РЕН.ТВ. Предварительно, забор упал из-за непогоды. Информация о пострадавших не поступала.

В Москве и в области бушуют ливни. По словам синоптиков, за 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.

Бетонный забор упал авто в Балашихе
Бетонный забор упал авто в Балашихе
Фото:

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В Москве и Московской области бушует непогода. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили, пишут СМИ. «Бетонный забор упал на припаркованные машины в подмосковной Балашихе», — сообщил РЕН.ТВ. Предварительно, забор упал из-за непогоды. Информация о пострадавших не поступала. В Москве и в области бушуют ливни. По словам синоптиков, за 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в  онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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