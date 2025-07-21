В Балашихе бушует непогода, бетонный забор упал на припаркованные авто
новость из сюжетаМощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье
В Москве и Московской области бушует непогода. В Балашихе бетонный забор рухнул на припаркованные автомобили, пишут СМИ.
«Бетонный забор упал на припаркованные машины в подмосковной Балашихе», — сообщил РЕН.ТВ. Предварительно, забор упал из-за непогоды. Информация о пострадавших не поступала.
В Москве и в области бушуют ливни. По словам синоптиков, за 21 июля в регионе выпадет 40% месячной нормы осадков. Какова обстановка в столице РФ из-за непогоды — в онлайн-трансляции URA.RU.
Бетонный забор упал авто в Балашихе
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