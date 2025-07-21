Вооруженные силы РФ нанесли удары по ВПК Украины ракетами «Кинжал»

МО: ВС России поразили три установки ЗРК Patriot.
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Для атаки по ВПК Украины использовались ракеты «Кинжал», сообщили в Минобороны РФ
Для атаки по ВПК Украины использовались ракеты «Кинжал», сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 21 июля ВС РФ атаковали дальнобойным оружием предприятия ВПК и военные аэродромы Украины. Также известно о поражении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности», — указано в telegram-канале ведомства. Там также сообщили об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65.

Отмечается, что удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА. По информации, все цели были достигнуты, объекты поражены. 

Подобные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и военной инфраструктуре ранее уже осуществлялись: в ночь на 10 июля ВС РФ атаковали предприятия в Киевской области. Тогда Минобороны РФ также сообщало об успешном поражении всех намеченных целей.

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В ночь на 21 июля ВС РФ атаковали дальнобойным оружием предприятия ВПК и военные аэродромы Украины. Также известно о поражении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности», — указано в telegram-канале ведомства. Там также сообщили об уничтожении трех пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot и радиолокационной станции AN/MPQ-65. Отмечается, что удары наносились гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными БПЛА. По информации, все цели были достигнуты, объекты поражены.  Подобные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и военной инфраструктуре ранее уже осуществлялись: в ночь на 10 июля ВС РФ атаковали предприятия в Киевской области. Тогда Минобороны РФ также сообщало об успешном поражении всех намеченных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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