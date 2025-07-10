ВС РФ ночью ударили по предприятиям ВПК в Киеве и военному аэродрому

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ВС РФ ночью ударили по предприятиям ВПК в Киеве и военному аэродрому
ВС РФ ночью ударили по предприятиям ВПК в Киеве и военному аэродрому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночное время ВС РФ  осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве, а также по военному аэродрому. По информации минобороны, поставленные задачи были успешно выполнены.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении ведомства.

Подобные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины уже наносились ранее: в ночь на 17 июня российские военные атаковали предприятия в Киевской области и Запорожье, а также инфраструктуру аэропорта Жуляны, где находились зенитно-ракетные комплексы Patriot и склады ВСУ. Тогда Минобороны РФ также сообщало об успешном поражении всех намеченных целей.

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В ночное время ВС РФ  осуществили массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, расположенным в Киеве, а также по военному аэродрому. По информации минобороны, поставленные задачи были успешно выполнены. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в сообщении ведомства. Подобные удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины уже наносились ранее: в ночь на 17 июня российские военные атаковали предприятия в Киевской области и Запорожье, а также инфраструктуру аэропорта Жуляны, где находились зенитно-ракетные комплексы Patriot и склады ВСУ. Тогда Минобороны РФ также сообщало об успешном поражении всех намеченных целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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