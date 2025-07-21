Скандальную свердловскую чиновницу лишили контроля над подведом

Главу департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Эльмиру Туканову досрочно лишили полномочий на посту председателя Наблюдательного совета АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами (АНО УК ТРК). Причиной такого решения могли стать результаты казначейской проверки, прошедшей в июне этого года, об этом URA.RU рассказал источник.
«Проверяющие выявили многочисленные нарушения в работе департамента. В том числе в порядке заключения соглашений с грантополучателями», — сказал собеседник. Новым председателем назначен заместитель губернатора-министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Ионин.
Ранее ведомство Тукановой инициировало судебные иски ко всем грантополучателям с требованием вернуть средства от ДРТ (кроме арамильского «Парка сказов», чья владелица, по слухам, может быть связана с Тукановой). Была версия, что она хотела перенести ответственность за свои нарушения на предпринимателей и таким образом оправдаться перед проверяющими. Тогда в разговоре с URA.RU чиновница заявила, что в суде департамент оспаривает исключительно незавершенные проекты, так как грантополучателей уведомляли о необходимости возврата средств или завершения работ.
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