Скандальную свердловскую чиновницу лишили контроля над подведом

Главу свердловского ДРТ Туканову лишили полномочий на посту АНО УК ТРК
© Служба новостей «URA.RU»
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Туканова подавала иски почти против всех грантополучателей
Туканова подавала иски почти против всех грантополучателей Фото:

Главу департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Эльмиру Туканову досрочно лишили полномочий на посту председателя Наблюдательного совета АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами (АНО УК ТРК). Причиной такого решения могли стать результаты казначейской проверки, прошедшей в июне этого года, об этом URA.RU рассказал источник.

«Проверяющие выявили многочисленные нарушения в работе департамента. В том числе в порядке заключения соглашений с грантополучателями», — сказал собеседник. Новым председателем назначен заместитель губернатора-министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Ионин.

Ранее ведомство Тукановой инициировало судебные иски ко всем грантополучателям с требованием вернуть средства от ДРТ (кроме арамильского «Парка сказов», чья владелица, по слухам, может быть связана с Тукановой). Была версия, что она хотела перенести ответственность за свои нарушения на предпринимателей и таким образом оправдаться перед проверяющими. Тогда в разговоре с URA.RU чиновница заявила, что в суде департамент оспаривает исключительно незавершенные проекты, так как грантополучателей уведомляли о необходимости возврата средств или завершения работ.

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Главу департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Эльмиру Туканову досрочно лишили полномочий на посту председателя Наблюдательного совета АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами (АНО УК ТРК). Причиной такого решения могли стать результаты казначейской проверки, прошедшей в июне этого года, об этом URA.RU рассказал источник. «Проверяющие выявили многочисленные нарушения в работе департамента. В том числе в порядке заключения соглашений с грантополучателями», — сказал собеседник. Новым председателем назначен заместитель губернатора-министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Ионин. Ранее ведомство Тукановой инициировало судебные иски ко всем грантополучателям с требованием вернуть средства от ДРТ (кроме арамильского «Парка сказов», чья владелица, по слухам, может быть связана с Тукановой). Была версия, что она хотела перенести ответственность за свои нарушения на предпринимателей и таким образом оправдаться перед проверяющими. Тогда в разговоре с URA.RU чиновница заявила, что в суде департамент оспаривает исключительно незавершенные проекты, так как грантополучателей уведомляли о необходимости возврата средств или завершения работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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