Скандальная свердловская чиновница отчиталась за субсидии, которые отсуживает у бизнеса

Глава департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Эльмира Туканова, регулярно попадающая в скандалы представительница команды экс-губернатора Евгения Куйвашева, отчиталась перед депутатами заксо за распределение субсидий бизнесу. Представители туротрасли в недоумении. Почему — URA.RU рассказали источники.
На заседании парламента 20 мая Туканова рассказывала об исполнении областного закона «О развитии туризма и туристкой деятельности в Свердловской области» в 2024 году. Депутатам в качестве достижений департамента были представлены все проекты бизнесменов, которые она теперь опротестовывает в суде.
По мнению одного источника URA.RU, таким образом чиновница хочет получить судебные решения о правомерности выдачи и распределения субсидий и снять возможные претензии к своей работе после своей отставки, которая ожидается в ближайшее время. «При этом все работы по созданию объектов туристкой инфраструктуры в рамках грантов были приняты ведомством Тукановой. Не было и претензий к их реализации и со стороны федеральных структур», — обращает внимание собеседник агентства. Сама Туканова на звонки корреспондента URA.RU не ответила.
Другой предприниматель, пожелавший остаться анонимными, обратил внимание, что иски с требованием вернуть средства от ДРТ получили почти все грантополучатели, кроме арамильского «Парка сказов» (чья владелица, по слухам, может быть связана с Тукановой). В картотеке арбитражного суда иск не зарегистрирован. «Хотя к этому проекту, наоборот должно быть больше всех претензий. Объект, который возвели в „Парке Сказов“ на федеральные средства, является капитальным, а должен был быть не капитальным. К тому же площадь его вышла меньшей, чем было указано в заявке на субсидию в Минэк РФ», — поделился источник.
В начале мая Эльмире Тукановой предложили написать заявление об отставке. Она, по данным URA.RU, на предложение соглашаться не спешит. Корреспондент обратился за комментарием к Эльмире Тукановой по поводу ее выступления в заксо. Ответ ожидается.
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