В ТЦ «Павелецкая Плаза» в Москве рухнул потолок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за ливня в ТЦ «Павлецая Плаза» рухнула крыша
Из-за ливня в ТЦ «Павлецая Плаза» рухнула крыша Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Появились кадры обрушевшегося потолка в торговом центре «Павлецкая Плаза» в Москве. Об этом сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, потолок в торговом центре обрушился прямо перед эскалатором. Они также надеются, что никто не пострадал после происшествия.

В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен. Поступают сообщения о первых повреждениях инфраструктуры: в частности, в одном из районов Подмосковья произошло обрушение моста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры обрушевшегося потолка в торговом центре «Павлецкая Плаза» в Москве. Об этом сообщают очевидцы. По словам очевидцев, потолок в торговом центре обрушился прямо перед эскалатором. Они также надеются, что никто не пострадал после происшествия. В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен. Поступают сообщения о первых повреждениях инфраструктуры: в частности, в одном из районов Подмосковья произошло обрушение моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...