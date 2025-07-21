Появились кадры обрушевшегося потолка в торговом центре «Павлецкая Плаза» в Москве. Об этом сообщают очевидцы.
По словам очевидцев, потолок в торговом центре обрушился прямо перед эскалатором. Они также надеются, что никто не пострадал после происшествия.
В Москве и Московской области наблюдаются интенсивные проливные дожди. В результате непогоды ряд городских улиц оказался затоплен. Поступают сообщения о первых повреждениях инфраструктуры: в частности, в одном из районов Подмосковья произошло обрушение моста.
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