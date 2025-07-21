Москва ушла под воду: тропический ливень парализовал столицу. Фоторепортаж

МЧС Подмосковья предупредило о грозе и шквальном ветре до конца 21 июля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь создал сильные неудобства для жителей столицы
Дождь создал сильные неудобства для жителей столицы Фото:
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Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Москве 21 июля произошел тропический ливень, который принес около 50 литров осадков на квадратный метр, что значительно превышает месячную норму. В результате затопило дороги, подземные переходы и магазины, а движение на многих участках стало затрудненным. В некоторых районах, таких как Митино и Зеленоград, выпало более 90 мм дождя. Кадры последствий непогоды — в материале URA.RU.

Из-за сильных дождей было затоплено множество автомобилей, включая скорые помощи, и сообщается о серьезных нарушениях в работе общественного транспорта. В частности, на определенных участках МКАД автобусы оказались в воде более часа, что привело к задержкам и проблемам с передвижением. Также произошли повреждения инфраструктуры, включая обрушение моста в Наро-Фоминском районе.

В Подмосковье были зафиксированы случаи затопления квартир, подъездов и даже рынков. Жители использовали SUP-борды, чтобы передвигаться по затопленным улицам, и сообщали о множественных неудобствах, таких как затопленный магазин в центре и проблемы с электричеством в многоквартирных домах. Власти работают над устранением последствий ливня и восстановлением дорожного покрытия.

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В Москве 21 июля произошел тропический ливень, который принес около 50 литров осадков на квадратный метр, что значительно превышает месячную норму. В результате затопило дороги, подземные переходы и магазины, а движение на многих участках стало затрудненным. В некоторых районах, таких как Митино и Зеленоград, выпало более 90 мм дождя. Кадры последствий непогоды — в материале URA.RU. Из-за сильных дождей было затоплено множество автомобилей, включая скорые помощи, и сообщается о серьезных нарушениях в работе общественного транспорта. В частности, на определенных участках МКАД автобусы оказались в воде более часа, что привело к задержкам и проблемам с передвижением. Также произошли повреждения инфраструктуры, включая обрушение моста в Наро-Фоминском районе. В Подмосковье были зафиксированы случаи затопления квартир, подъездов и даже рынков. Жители использовали SUP-борды, чтобы передвигаться по затопленным улицам, и сообщали о множественных неудобствах, таких как затопленный магазин в центре и проблемы с электричеством в многоквартирных домах. Власти работают над устранением последствий ливня и восстановлением дорожного покрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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