В Москве 21 июля произошел тропический ливень, который принес около 50 литров осадков на квадратный метр, что значительно превышает месячную норму. В результате затопило дороги, подземные переходы и магазины, а движение на многих участках стало затрудненным. В некоторых районах, таких как Митино и Зеленоград, выпало более 90 мм дождя. Кадры последствий непогоды — в материале URA.RU.
Из-за сильных дождей было затоплено множество автомобилей, включая скорые помощи, и сообщается о серьезных нарушениях в работе общественного транспорта. В частности, на определенных участках МКАД автобусы оказались в воде более часа, что привело к задержкам и проблемам с передвижением. Также произошли повреждения инфраструктуры, включая обрушение моста в Наро-Фоминском районе.
В Подмосковье были зафиксированы случаи затопления квартир, подъездов и даже рынков. Жители использовали SUP-борды, чтобы передвигаться по затопленным улицам, и сообщали о множественных неудобствах, таких как затопленный магазин в центре и проблемы с электричеством в многоквартирных домах. Власти работают над устранением последствий ливня и восстановлением дорожного покрытия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.