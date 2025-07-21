В Москве из-за проливных дождей временно было ограничено движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро, сейчас оно восстановлено. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
В результате непогоды на дорогах столицы, особенно на Ярославском шоссе и МКАД, образовались заторы. В Подмосковье подтоплены отдельные улицы и тоннели. Аварийные службы уже работают над устранением последствий непогоды. Подробнее о том, какие ограничения были введены в Москве — в материале URA.RU.
Ситуация в метро
Из-за сильных дождей движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Октябрьская» и «Беляево» было приостановлено из-за дождя. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено, сообщили в Дептрансе.
Что происходит на дорогах
По данным Центра организации дорожного движения, загруженность московских дорог сейчас составляет пять баллов. Из-за непогоды временно перекрыто движение на нескольких участках: на Шелепихинской набережной у дома 2А, строение 3, на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на улице Адмирала Корнилова у дома 65Б/1 и в проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная). В то же время движение по Шмитовскому проезду у дома 32, строение 6 восстановлено.
Заторы сохраняются и на Ярославском шоссе к центру, на Третьем транспортном кольце у Беговой улицы и на МКАД в районе Каширского шоссе. Во второй половине дня возможны локальные затруднения в центре города и на вылетных трассах. ЦОДД и Дорожный патруль контролируют ситуацию. Водителей просят соблюдать осторожность и не отвлекаться за рулем.
«Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт — он работает штатно. Если поездок на авто не избежать, то отложите их на более позднее время — после 20:00», — в Дептрансе.
Работа ж/д станций
Пресс-служба Московской железной дороги сообщила о временном закрытии пешеходного тоннеля на станции Павшино МЦД-2 из-за подтопления. Проход через тоннель, а также посадка и высадка пассажиров на станции сейчас невозможны. Кроме того, на МЦД-1 (Савеловское направление) поезда утром следуют с задержками из-за ливня.
Реакция властей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за сильных ливней проблемы возникли в Одинцово (жилой комплекс «Гусарская Баллада»), Красногорске (в районе жилого комплекса «Тетрис» и в подземном тоннеле на станции «Павшино»), Люберцах (Октябрьский проезд), а также в Химках (улицы Лавочкина, Панфилова и Новокуркинское шоссе). На всех перечисленных участках уже начаты работы по откачке воды.
Кроме того, в Наро-Фоминске из-за проливных дождей размыт участок дороги через ручей. Дорожные службы уже приступили к восстановительным работам: в течение сегодняшнего дня планируется укладка железобетонных труб с последующей засыпкой их щебнем. Полное восстановление проезжей части планируется завершить в течение двух дней. На период проведения ремонта для местных жителей организована временная переправа через ручей.
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