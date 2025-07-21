Песков: будем ждать официального вердикта о крушении самолета AZAL

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В Москве ждут итогов следственных действий по делу о крушении самолета AZAL, сообщил Песков
В Москве ждут итогов следственных действий по делу о крушении самолета AZAL, сообщил Песков Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Россия будет ждать официального вердикта от следственных органов, которые сейчас работают над делом о крушении самолета AZAL. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Авиакатастрофа с участием воздушного судна Embraer 190, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошла утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. По информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Согласно данным МЧС Казахстана, спастись удалось 29 людям. Как уточняет посольство Российской Федерации, среди выживших числятся девять граждан России. В целом, согласно опубликованным спискам, среди пассажиров находились 16 россиян.

Ранее стало известно, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о  намерении подать международный иск против России. Азербайджан настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику. Позже Алиев заявил, что необходимо назначить компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

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Россия будет ждать официального вердикта от следственных органов, которые сейчас работают над делом о крушении самолета AZAL. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Авиакатастрофа с участием воздушного судна Embraer 190, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошла утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. По информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Согласно данным МЧС Казахстана, спастись удалось 29 людям. Как уточняет посольство Российской Федерации, среди выживших числятся девять граждан России. В целом, согласно опубликованным спискам, среди пассажиров находились 16 россиян. Ранее стало известно, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о  намерении подать международный иск против России. Азербайджан настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику. Позже Алиев заявил, что необходимо назначить компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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