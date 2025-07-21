Песков: будем ждать официального вердикта о крушении самолета AZAL

Россия будет ждать официального вердикта от следственных органов, которые сейчас работают над делом о крушении самолета AZAL. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение — в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов от всех разбирательств и следствий, которые идут», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Авиакатастрофа с участием воздушного судна Embraer 190, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошла утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. По информации перевозчика, на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Согласно данным МЧС Казахстана, спастись удалось 29 людям. Как уточняет посольство Российской Федерации, среди выживших числятся девять граждан России. В целом, согласно опубликованным спискам, среди пассажиров находились 16 россиян.
Ранее стало известно, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о настаивает на признании ответственности, привлечении виновных к наказанию, выплате компенсаций семьям жертв и возмещении ущерба авиаперевозчику. Позже Алиев заявил, что необходимо назначить компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.Азербайджан
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