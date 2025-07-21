ПВО сбила беспилотник, летящий на Москву

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении. По предварительным данным, инцидент не привел к повреждениям наземной инфраструктуры или жертвам среди населения.
Ранее URA.RU на территории России сбили десятки дронов. Средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа.
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