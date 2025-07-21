ПВО сбила беспилотник, летящий на Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент не привел ни к каким разрушениям
Инцидент не привел ни к каким разрушениям Фото:

Системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении. По предварительным данным, инцидент не привел к повреждениям наземной инфраструктуры или жертвам среди населения.

Ранее URA.RU на территории России сбили десятки дронов. Средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Системы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении. По предварительным данным, инцидент не привел к повреждениям наземной инфраструктуры или жертвам среди населения. Ранее URA.RU на территории России сбили десятки дронов. Средства ПВО уничтожили 74 беспилотника самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...