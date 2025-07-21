В Италии отменили концерт дирижера Валерия Гергиева

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Концерт Валерия Гергиева отменили из-за возможных демонстраций протеста
Концерт Валерия Гергиева отменили из-за возможных демонстраций протеста Фото:

Концерт российского дирижера Валерия Гергиева отменили в Италии. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

«Руководство Казерты устроило отмену симфонического концерта под руководством Валерия Гергиева, запланированного в рамках фестиваля летом 27 июля во дворе Ванвителлианского комплекса», — указано в материале. Судя по информации, концерт был отменен из-за предположительной политической позиции дирижера. Власти опасались, что это вызовет демонстрации протеста со стороны украинских ассоциаций.

Ранее аналогичные случаи отмены концертов происходили и в других странах: в 2025 году в Калининградской области были отменены выступления азербайджанского певца Эмина Агаларова из-за опасений негативной реакции зрителей на фоне обострившихся политических отношений. Такие решения связаны с общей тенденцией ограничения культурных обменов между странами в условиях международной напряженности.

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Концерт российского дирижера Валерия Гергиева отменили в Италии. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA. «Руководство Казерты устроило отмену симфонического концерта под руководством Валерия Гергиева, запланированного в рамках фестиваля летом 27 июля во дворе Ванвителлианского комплекса», — указано в материале. Судя по информации, концерт был отменен из-за предположительной политической позиции дирижера. Власти опасались, что это вызовет демонстрации протеста со стороны украинских ассоциаций. Ранее аналогичные случаи отмены концертов происходили и в других странах: в 2025 году в Калининградской области были отменены выступления азербайджанского певца Эмина Агаларова из-за опасений негативной реакции зрителей на фоне обострившихся политических отношений. Такие решения связаны с общей тенденцией ограничения культурных обменов между странами в условиях международной напряженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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