В Госдуме объяснили, почему не состоялся концерт азербайджанского артиста

Депутат Драпеко: концерт азербайджанского артиста Эмина отменили из-за страха
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Концерт Эмина Агаларова отменили в России из-за страха перед недовольством зрителей, считает депутат Драпеко
Концерт Эмина Агаларова отменили в России из-за страха перед недовольством зрителей, считает депутат Драпеко Фото:

Власти Калининградской области отменили концерт азербайджанского исполнителя Эмина Агаларова в Светлогорске и самом Калининграде из-за опасений негативной реакции со стороны зрителей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью журналистам.

«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. <...> Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей. Я думаю, что надо подождать, пока пройдет волна, и все не успокоится», — пояснила Драпеко в разговоре с «Национальной службой новостей».

Она также подчеркнула, что раньше культурные связи между Россией и Азербайджаном были плотными: артисты регулярно гастролировали по обеим странам. Однако в текущей политической обстановке эти контакты оказались под угрозой. Драпеко выразила надежду, что после снижения напряженности сотрудничество возобновится.

Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске должен был состояться летом 2025 года, однако организаторы объявили о переносе мероприятия на год, ссылаясь на «обстоятельства непреодолимой силы». Сам артист объяснил отмену изменениями в деловом графике. Ранее в Азербайджане были отменены выступления ряда российских исполнителей.

В Калининграде ранее также отменили концерт азербайджанского певца Эмина. Он должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл».

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Власти Калининградской области отменили концерт азербайджанского исполнителя Эмина Агаларова в Светлогорске и самом Калининграде из-за опасений негативной реакции со стороны зрителей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью журналистам. «Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. <...> Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей. Я думаю, что надо подождать, пока пройдет волна, и все не успокоится», — пояснила Драпеко в разговоре с «Национальной службой новостей». Она также подчеркнула, что раньше культурные связи между Россией и Азербайджаном были плотными: артисты регулярно гастролировали по обеим странам. Однако в текущей политической обстановке эти контакты оказались под угрозой. Драпеко выразила надежду, что после снижения напряженности сотрудничество возобновится. Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске должен был состояться летом 2025 года, однако организаторы объявили о переносе мероприятия на год, ссылаясь на «обстоятельства непреодолимой силы». Сам артист объяснил отмену изменениями в деловом графике. Ранее в Азербайджане были отменены выступления ряда российских исполнителей. В Калининграде ранее также отменили концерт азербайджанского певца Эмина. Он должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл».
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© Служба новостей «URA.RU»
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