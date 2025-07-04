В Госдуме объяснили, почему не состоялся концерт азербайджанского артиста

Власти Калининградской области отменили концерт азербайджанского исполнителя Эмина Агаларова в Светлогорске и самом Калининграде из-за опасений негативной реакции со стороны зрителей. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью журналистам.
«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. <...> Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей. Я думаю, что надо подождать, пока пройдет волна, и все не успокоится», — пояснила Драпеко в разговоре с «Национальной службой новостей».
Она также подчеркнула, что раньше культурные связи между Россией и Азербайджаном были плотными: артисты регулярно гастролировали по обеим странам. Однако в текущей политической обстановке эти контакты оказались под угрозой. Драпеко выразила надежду, что после снижения напряженности сотрудничество возобновится.
Концерт Эмина Агаларова в Светлогорске должен был состояться летом 2025 года, однако организаторы объявили о переносе мероприятия на год, ссылаясь на «обстоятельства непреодолимой силы». Сам артист объяснил отмену изменениями в деловом графике. Ранее в Азербайджане были отменены выступления ряда российских исполнителей.
В Калининграде ранее также отменили концерт азербайджанского певца Эмина. Он должен был пройти 6 июля 2025 года в театре эстрады «Янтарь-холл».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.