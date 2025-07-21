У матери блогера Юрия Озарковского горит дом в Анапе

Загорелся дом в поселке Витязево под Анапой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Позже стало известно, что здание принадлежит матери блогера Юрия Озаровского. По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв газа.
«Тушат около часа. Специалистам не хватило воды в емкостях, пришлось подключать дополнительную жидкость. Из-за этого все заново загорелось. Пламя от соседского дома перекинулось на жилье мамы. Я просто в шоке, нет слов. Другие соседи поливают свои дома водой, чтобы их не коснулся огонь», — заявил Озаровский. Его слова передает aif.ru.
В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 12:21. К приезду спасателей огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров. К 13:34 пожарные локализовали возгорание и продолжили проливку конструкций для предотвращения повторного воспламенения.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжают работать экстренные службы и выяснять причины происшествия.
По словам очевидцев, причиной возгорания мог стать взрыв газа. Сообщается, что местные сначала услышали звук похожий на хлопок, потом увидели дым.
По данным МЧС России, 21 и 22 июля на территории Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Наибольший риск возникновения возгораний сохраняется в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах региона, включая муниципальное образование город Краснодар.
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