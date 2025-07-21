Впервые за 17 лет США разместили ядерное оружие на территории Великобритании. Последние годы отмечаются беспрецедентной активностью НАТО у западных границ России. Альянс расширяет военные инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания российской угрозы. Об этом сообщает британское издание UK Defence Journal.
«Впервые как минимум с 2008 года американское ядерное оружие вернулось на территорию Великобритании. По данным из нескольких источников, на этой неделе несколько термоядерных бомб B61-12 были перевезены на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк», — пишет UK Defence Journal.
Американское ядерное оружие ранее уже размещалось на базе Лейкенхит в период холодной войны, однако в 2008 году оно было выведено в рамках сокращения вооружений в Европе. Согласно UK Defence Journal, нынешняя партия бомб была перевезена из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд (штат Нью-Мексико) и размещена в новом защищенном хранилище на территории Великобритании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что распространение ядерного оружия в Европе не способствует обеспечению безопасности на континенте. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) неоднократно критиковала практику размещения американских ядерных бомб в Европе, указывая на возможное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и увеличение риска эскалации. По данным ICAN, США держат около 150 ядерных бомб на базах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.
В июне 2025 года правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор, предусматривающий увеличение военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В числе приоритетов — программа модернизации ядерного арсенала, на которую планируется выделить 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 миллиардов долларов). В российском МИД неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но настаивают на отказе Запада от курса на милитаризацию Европы.
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