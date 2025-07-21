Российской гимнастке запретили выступать под песню «Младший лейтенант» на международных турнирах

Для выступления на соревновании по спортивной гимнастике олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой пришлось в срочном порядке менять песню для вольных упражнений. Все связано с правилами, которые действуют на международных турнирах. Об этом сообщила сама Мельникова.
«Экстренно меняем музыку для международных стартов», — сообщила спортсменка в своем telegram-канале. По ее словам, песня «Младший Лейтенант» не подошла. В связи с этим приходится искать другую, которая подошла бы по темпу.
Также спортсменка сообщила, что по иностранную использовать не могут из-за авторских прав. Также не под все русские песни существует возможность выступать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.