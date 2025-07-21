Российской гимнастке запретили выступать под песню «Младший лейтенант» на международных турнирах

Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню Аллегровой на турнире
© Служба новостей «URA.RU»
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Песня «Младший Лейтенант» не подошла под правила международного турнира, сообщила спортсменка
Песня «Младший Лейтенант» не подошла под правила международного турнира, сообщила спортсменка Фото:

Для выступления на соревновании по спортивной гимнастике олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой пришлось в срочном порядке менять песню для вольных упражнений. Все связано с правилами, которые действуют на международных турнирах. Об этом сообщила сама Мельникова.

«Экстренно меняем музыку для международных стартов», — сообщила спортсменка в своем telegram-канале. По ее словам, песня «Младший Лейтенант» не подошла. В связи с этим приходится искать другую, которая подошла бы по темпу.

Также спортсменка сообщила, что по иностранную использовать не могут из-за авторских прав. Также не под все русские песни существует возможность выступать.

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Для выступления на соревновании по спортивной гимнастике олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой пришлось в срочном порядке менять песню для вольных упражнений. Все связано с правилами, которые действуют на международных турнирах. Об этом сообщила сама Мельникова. «Экстренно меняем музыку для международных стартов», — сообщила спортсменка в своем telegram-канале. По ее словам, песня «Младший Лейтенант» не подошла. В связи с этим приходится искать другую, которая подошла бы по темпу. Также спортсменка сообщила, что по иностранную использовать не могут из-за авторских прав. Также не под все русские песни существует возможность выступать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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