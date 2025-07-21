Чиновницу МинЖКХ Ставрополья обвинили в хищении 106 миллионов рублей

На Ставрополье 32-летнюю сотрудницу министерства жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) края обвинили в хищении более 106 миллионов рублей, выделенных для переселения жителей новых территорий России. Об этом сообщает пресс-службы ГУ МВД региона.
«В Ставропольском крае перед судом предстанет чиновница, обвиняемая в мошенничестве на сумму более 106 млн рублей и легализации денежных средств в особо крупном размере», — говорится в официальном telegram-канале ГУ МВД. Преступления были совершены с ноября 2022 года по апрель 2024 года.
Обвиняемая организовала преступную группу, в которую вошли также двое жителей Ставрополя. Группа действовала по разработанной схеме: в проекты распоряжений вносились соучастники и посторонние лица как получатели единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Средства похищались, в том числе, за счет обналичивания неиспользованных государственных жилищных сертификатов и повторного использования ранее выданных документов.
Для реализации схемы участники группы изготавливали поддельные договоры купли-продажи и иные документы. По этим бумагам создавалась видимость продажи квартир в многоэтажных домах Пятигорска и Кисловодска владельцам сертификатов. На самом деле сделки не совершались, а операции проводились повторно для получения выплат. Похищенные средства злоумышленники тратили на покупку недвижимости, автомобилей, ювелирных изделий и другого имущества.
В отношении фигурантов возбуждено 29 уголовных дел по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере. Все дела были объединены в одно производство. На имущество обвиняемых наложен арест — изъяты автомобили, наличные деньги и ювелирные украшения. Уголовное дело направлено в суд.
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