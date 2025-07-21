Источник: Пермь рассматривается как площадка для форумов БРИКС

Пермь может стать площадкой для проведения форума БРИКС в перспективе. Источники URA.RU не исключают, что этот вопрос осуждался на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Краевые власти давно ставят себе целью сделать Пермь площадкой для крупных международных мероприятий. Есть мечта — провести у нас форум стран БРИКС. Поэтому вполне возможно, что на встрече речь шла, в том числе, об этом», — говорит инсайдер.
Пермь уже принимала большое международное событие: в конце мая здесь прошли общественно-политические слушания по вопросам безопасности. В них участвовал глава МИД Сергей Лавров, секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев, а также эксперты со всего мира. Ранее URA.RU сообщало, что потенциал Пермского края хотят презентовать в министерстве иностранных дел. В пресс-службе администрации губернатора региона на момент публикации не ответили на запрос URA.RU.
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