«Смородина — водохлебка»: как ухаживать за культурой после сбора ягод

Многие садоводы замечают, что после сбора последних ягод кусты смородины выглядят изможденными — некоторые листья желтеют, ветки торчат во все стороны, появляются признаки болезней. Неудивительно, ведь растение отдало все силы на формирование урожая. И именно сейчас, в конце июля — начале августа, важно обеспечить правильный уход за кустами, поскольку в этот период закладываются почки будущего урожая. Агроном Олег Дрожжин рассказал URA.RU о том, как правильно ухаживать за смородиной после сбора урожая.
Как ухаживать за смородиной после сбора урожая
1. Обрезка
По словам Олега Дрожжина, обрезка — это первое, с чего следует начать уход за смородиной после сбора ягод:
«Многие боятся обрезать смородину, думая, что повредят растение. На самом деле, это как стрижка волос — если не стричь концы, волосы становятся тусклыми и ломкими. Так же и с кустами — старые и больные ветки отнимают силы у растения, не давая новым нормально развиваться», — объясняет Дрожжин.
Что нужно обрезать:
- Старые ветки (старше 4-5 лет у черной смородины и 6-7 лет у красной и белой)
- Поврежденные и больные побеги
- Ветви, растущие внутрь куста
- Низко расположенные ветки, лежащие на земле
«Возьмите острый секатор — тупым инструментом вы нанесете растению дополнительные травмы. И никаких пеньков не оставляйте — срез должен быть как можно ближе к основанию ветки», — советует агроном.
Интересный факт от эксперта: «У черной смородины ежегодно нужно удалять примерно 20% веток. Если вы этого не делаете, уже через 3-4 года урожайность падает вдвое, а ягоды мельчают».
2. Полив
После обрезки необходимо хорошо полить кусты. Это поможет растению восстановиться и заложить полноценные почки для урожая следующего года:
«Смородина — водохлебка, особенно черная, — говорит Олег Дрожжин. — Ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, поэтому быстро страдает от недостатка влаги. После сбора ягод вылейте под черную смородину 3-4 ведра воды, под красную и белую — 2-3 ведра».
При этом агроном предупреждает: «Есть распространенное заблуждение, что достаточно смочить верхний слой почвы. На самом деле, нужно промочить грунт на глубину не менее 40 см, чтобы все корни получили влагу. Иначе вода просто испарится, не дойдя до глубоких корней».
3. Рыхление и мульчирование
Олег Дрожжин рекомендует после полива обязательно прорыхлить почву под кустами: «Я часто вижу у садоводов одну и ту же ошибку — полил и забыл. А через пару дней на поверхности почвы образуется твердая корка, которая не пропускает кислород к корням. Возьмите тяпку и аккуратно, не глубже 5-7 см, прорыхлите почву. Только не приближайтесь к стволу ближе чем на 15 см — там находятся основные корни», — объясняет эксперт.
После рыхления почву рекомендуется замульчировать:
«Отличная мульча для смородины — это скошенная трава, опилки или солома слоем 5-7 см. Не берите свежий опад хвойных деревьев — он закисляет почву, а смородина этого не любит. Мульча не только сохраняет влагу, но и подавляет рост сорняков», — делится опытом агроном.
4. Подкормка
Подкормка после сбора урожая — один из самых важных этапов:
«В это время смородине нужен не азот, а фосфор и калий. Азотные удобрения только спровоцируют рост зеленой массы, которая не успеет одревеснеть до зимы и вымерзнет. А вот фосфор и калий укрепят корневую систему и помогут заложить крепкие почки», — поясняет Олег Дрожжин.
Рецепт подкормки от агронома:
- 1 ст. ложка суперфосфата
- 1 ст. ложка сульфата калия
- 1 стакан древесной золы
Все это нужно развести в ведре воды и вылить под каждый куст:
«Если у вас нет специальных удобрений, используйте золу — это отличное калийное удобрение. Рассыпьте по 1-2 стакана золы под каждый куст и заделайте в почву при рыхлении», — советует эксперт.
5. Защита от вредителей и болезней
«После сбора урожая растения ослаблены и особенно уязвимы для болезней и вредителей. Даже если вы не видите явных признаков заболеваний, профилактическая обработка не помешает», — утверждает Олег Дрожжин.
Для профилактики грибковых заболеваний эксперт рекомендует обработать кусты 1%-ным раствором бордоской жидкости:
«Раньше я всегда рекомендовал бордоскую жидкость, и она действительно эффективна. Но сейчас появились более современные препараты, которые удобнее в применении. Выбирайте то, что вам удобнее», — говорит агроном.
Если на кустах обнаружены вредители, через 5-7 дней после обработки фунгицидами следует провести опрыскивание инсектицидами:
«Будьте внимательны с химическими препаратами. Обработку проводите вечером, в безветренную погоду, используйте средства индивидуальной защиты. Помните, что после сбора урожая можно применять более концентрированные растворы, чем во время плодоношения», — предупреждает Дрожжин.
Региональные особенности ухода за смородиной
Олег Дрожжин обращает внимание на то, что в разных климатических зонах уход за смородиной имеет свои нюансы:
«В южных регионах главная проблема — это жара и недостаток влаги. Там нужно особое внимание уделить поливу и мульчированию. А в северных областях важнее правильная обрезка и укрытие на зиму», — объясняет эксперт.
По словам агронома, в средней полосе России все мероприятия по уходу за смородиной после сбора урожая нужно завершить до середины сентября, чтобы растения успели восстановиться до холодов.
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