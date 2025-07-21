Названа причина мощного пожара в многоквартирном доме в Новороссийске

Прокуратура: причиной пожара в Новороссийске стал хлопок бытового газа
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Причиной пожара в доме стал хлопок бытового газа, сообщили в прокуратуре
Причиной пожара в доме стал хлопок бытового газа, сообщили в прокуратуре Фото:

Причиной пожара в многоквартирном доме в Новороссийске стал хлопок бытового газа. Об этом сообщает Прокуратура Краснодарского края.

«Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на 5 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Анапское шоссе, 12, г. Новороссийск», — указано в официальном telegram-канале ведомства. Также сообщается о том, что пожар локализован. Все жильцы дома эвакуированы. Их жизнью ничего не угрожает.

Ранее, в доме на Анапском шоссе в Новороссийске произошел пожар, охвативший три квартиры на площади 300 квадратных метров. По данным МЧС Краснодарского края, возгорание началось около 14:50, и уже к 15:10 пожар был локализован, а из здания эвакуировали 25 человек. Предварительно причиной происшествия называлась вспышка газовоздушной смеси, что теперь подтверждено прокуратурой как хлопок бытового газа.

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Причиной пожара в многоквартирном доме в Новороссийске стал хлопок бытового газа. Об этом сообщает Прокуратура Краснодарского края. «Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на 5 этаже в жилом доме, расположенном по адресу: ул. Анапское шоссе, 12, г. Новороссийск», — указано в официальном telegram-канале ведомства. Также сообщается о том, что пожар локализован. Все жильцы дома эвакуированы. Их жизнью ничего не угрожает. Ранее, в доме на Анапском шоссе в Новороссийске произошел пожар, охвативший три квартиры на площади 300 квадратных метров. По данным МЧС Краснодарского края, возгорание началось около 14:50, и уже к 15:10 пожар был локализован, а из здания эвакуировали 25 человек. Предварительно причиной происшествия называлась вспышка газовоздушной смеси, что теперь подтверждено прокуратурой как хлопок бытового газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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