Поезд «Иволга» едет по затопленным путям на «Площади трех вокзалов». Видео

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В Москве 21 июля прошел тропический ливень
В Москве 21 июля прошел тропический ливень Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Москве на «Площади трех вокзалов» произошло затопление железнодорожных путей из-за сильных ливней. В социальных сетях появилось видео, на котором поезд «Иволга» продолжает движение по участку, полностью покрытому водой.

Кадры, опубликованные 360.ru, выглядят необычно — кажется, что состав буквально «левитирует» над водой. В Москве 21 июля прошел тропический ливень, сопровождавшийся выпадением примерно 50 литров осадков, что существенно выше среднемесячного показателя. Вследствие непогоды были затоплены уличные магистрали, подземные переходы и торговые объекты. В отдельных районах, включая Митино и Зеленоград, количество осадков превысило 90 миллиметров.

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В Москве на «Площади трех вокзалов» произошло затопление железнодорожных путей из-за сильных ливней. В социальных сетях появилось видео, на котором поезд «Иволга» продолжает движение по участку, полностью покрытому водой. Кадры, опубликованные 360.ru, выглядят необычно — кажется, что состав буквально «левитирует» над водой. В Москве 21 июля прошел тропический ливень, сопровождавшийся выпадением примерно 50 литров осадков, что существенно выше среднемесячного показателя. Вследствие непогоды были затоплены уличные магистрали, подземные переходы и торговые объекты. В отдельных районах, включая Митино и Зеленоград, количество осадков превысило 90 миллиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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