В Москве на «Площади трех вокзалов» произошло затопление железнодорожных путей из-за сильных ливней. В социальных сетях появилось видео, на котором поезд «Иволга» продолжает движение по участку, полностью покрытому водой.
Кадры, опубликованные 360.ru, выглядят необычно — кажется, что состав буквально «левитирует» над водой. В Москве 21 июля прошел тропический ливень, сопровождавшийся выпадением примерно 50 литров осадков, что существенно выше среднемесячного показателя. Вследствие непогоды были затоплены уличные магистрали, подземные переходы и торговые объекты. В отдельных районах, включая Митино и Зеленоград, количество осадков превысило 90 миллиметров.
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