Секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева ждут в Ханты-Мансийске на форуме муниципальных депутатов, куда съедется партактив со всей Югры. Ожидается, что он даст единороссам главные установки в преддверии кампании 2026 года.
«В 2026 году югорчанам предстоит выбрать депутатов четырех уровней: Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум в крупных городах и районах округа. Ожидается, что Якушев в рамках форума даст установки и фактически запустит подготовку к выборам», — сообщает инсайдер.
В ЕР подтвердили, что возможность визита рассматривается. Однако подробности раскрывать отказались.
Ранее Якушев провел аналогичный форум в Челябинске. Он поддержал инициативу о присвоении почетных званий малым городам.
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