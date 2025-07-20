20 июля 2025

Якушев даст старт подготовке к «Большим выборам» в ХМАО. Инсайд

Секретаря Генсовета ЕР Якушева ждут в ХМАО на форуме муниципальных депутатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева ждут в Ханты-Мансийске на форуме муниципальных депутатов
Секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева ждут в Ханты-Мансийске на форуме муниципальных депутатов Фото:

Секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева ждут в Ханты-Мансийске на форуме муниципальных депутатов, куда съедется партактив со всей Югры. Ожидается, что он даст единороссам главные установки в преддверии кампании 2026 года.

«В 2026 году югорчанам предстоит выбрать депутатов четырех уровней: Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум в крупных городах и районах округа. Ожидается, что Якушев в рамках форума даст установки и фактически запустит подготовку к выборам», — сообщает инсайдер.

В ЕР подтвердили, что возможность визита рассматривается. Однако подробности раскрывать отказались.

Ранее Якушев провел аналогичный форум в Челябинске. Он поддержал инициативу о присвоении почетных званий малым городам.

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Секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева ждут в Ханты-Мансийске на форуме муниципальных депутатов, куда съедется партактив со всей Югры. Ожидается, что он даст единороссам главные установки в преддверии кампании 2026 года. «В 2026 году югорчанам предстоит выбрать депутатов четырех уровней: Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум в крупных городах и районах округа. Ожидается, что Якушев в рамках форума даст установки и фактически запустит подготовку к выборам», — сообщает инсайдер. В ЕР подтвердили, что возможность визита рассматривается. Однако подробности раскрывать отказались. Ранее Якушев провел аналогичный форум в Челябинске. Он поддержал инициативу о присвоении почетных званий малым городам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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