ВСУ атаковали российские территории парой десятков БПЛА

Днем 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны.
«В период с 12:20 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уничтожены БПЛА были в пяти регионах страны.
На территории Брянской области были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — пять, включая один, направлявшийся в сторону Москвы. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской областях.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
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