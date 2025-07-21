ВСУ атаковали российские территории парой десятков БПЛА

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили 19 украинских дронов
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ВСУ атаковали Россию, использовав два десятка БПЛА
ВСУ атаковали Россию, использовав два десятка БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Днем 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны.

«В период с 12:20 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уничтожены БПЛА были в пяти регионах страны.

На территории Брянской области были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — пять, включая один, направлявшийся в сторону Москвы. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской областях.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

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Днем 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны. «В период с 12:20 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Уничтожены БПЛА были в пяти регионах страны. На территории Брянской области были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в Московском регионе — пять, включая один, направлявшийся в сторону Москвы. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в Орловской области, по два — в Калужской и Смоленской областях. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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