В ФАС назвали недопустимым повышение цен на воду в аэропортах

Повышение цен на питьевую воду в аэропортах недопустимо. Так посчитала Федеральная антимонопольная служба РФ.
«ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах», — указано в сообщении. Оно было опубликовано на официальном telegram-канале ведомства.
Помимо этого, ФАС поручило Московскому и Московскому областному управлениям Федеральной антимонопольной службы поручено усилить надзор в ответ на сообщения о значительном увеличении цен на данную продукцию в столичных аэропортах. Также сообщалось о нахождении нарушений в московском аэропорту Внуково.
Ранее глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что обратился в ФАС с просьбой проверить цены на воду в аэропортах. Просьба была организована на фоне задержек рейсов.
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