В ФАС назвали недопустимым повышение цен на воду в аэропортах

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УФАС России выявило нарушения в аэропорту ВНУКОВО
УФАС России выявило нарушения в аэропорту ВНУКОВО Фото:

Повышение цен на питьевую воду в аэропортах недопустимо. Так посчитала Федеральная антимонопольная служба РФ.

«ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах», — указано в сообщении. Оно было опубликовано на официальном telegram-канале ведомства.

Помимо этого, ФАС поручило Московскому и Московскому областному управлениям Федеральной антимонопольной службы поручено усилить надзор в ответ на сообщения о значительном увеличении цен на данную продукцию в столичных аэропортах. Также сообщалось о нахождении нарушений в московском аэропорту Внуково.

Ранее глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что обратился в ФАС с просьбой проверить цены на воду в аэропортах. Просьба была организована на фоне задержек рейсов.

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Повышение цен на питьевую воду в аэропортах недопустимо. Так посчитала Федеральная антимонопольная служба РФ. «ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на питьевую воду и продовольственные товары в аэропортах», — указано в сообщении. Оно было опубликовано на официальном telegram-канале ведомства. Помимо этого, ФАС поручило Московскому и Московскому областному управлениям Федеральной антимонопольной службы поручено усилить надзор в ответ на сообщения о значительном увеличении цен на данную продукцию в столичных аэропортах. Также сообщалось о нахождении нарушений в московском аэропорту Внуково. Ранее глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что обратился в ФАС с просьбой проверить цены на воду в аэропортах. Просьба была организована на фоне задержек рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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