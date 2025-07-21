Депутат ГД потребовал проверить цены на воду в аэропортах на фоне задержек рейсов

Нилов предложил провести проверку по поводу завышенной цены на воду в аэропортах
© Служба новостей «URA.RU»
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Нилов направил обращение в ФАС, сообщает ТАСС
Нилов направил обращение в ФАС, сообщает ТАСС Фото:

В Госдуме предложили провести проверки случаев завышения цен на воду во время задержки рейсов в аэропортах. Об этом заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Судя по информации, он отправил сообщение в ФАС.

«Я направил обращение в Федеральную антимонопольную службу. Я полагаю, что таким монопольным своим правом воспользовались организации для повышения своего заработка» — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого, он заявил, что нужно, чтобы была бесплатная вода в аэропортах.

Ранее аналогичные проверки уже инициировались региональными управлениями ФАС, в том числе в аэропорту Рощино имени Д.И. Менделеева в Тюмени, где особое внимание уделялось стоимости питьевой воды и ценообразованию в торговых точках и объектах общественного питания в стерильной зоне. Ведомство тогда рекомендовало установить бесплатные источники воды для пассажиров и заявляло о готовности применять меры реагирования при выявлении нарушений антимонопольного законодательства.

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В Госдуме предложили провести проверки случаев завышения цен на воду во время задержки рейсов в аэропортах. Об этом заявил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Судя по информации, он отправил сообщение в ФАС. «Я направил обращение в Федеральную антимонопольную службу. Я полагаю, что таким монопольным своим правом воспользовались организации для повышения своего заработка» — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого, он заявил, что нужно, чтобы была бесплатная вода в аэропортах. Ранее аналогичные проверки уже инициировались региональными управлениями ФАС, в том числе в аэропорту Рощино имени Д.И. Менделеева в Тюмени, где особое внимание уделялось стоимости питьевой воды и ценообразованию в торговых точках и объектах общественного питания в стерильной зоне. Ведомство тогда рекомендовало установить бесплатные источники воды для пассажиров и заявляло о готовности применять меры реагирования при выявлении нарушений антимонопольного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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