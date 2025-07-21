В Ивантеевке (Московская область) загорелся частный дом. До этого был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.
«В Подмосковье после звука взрыва загорелся частный дом», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что причиной происшествия могло стать падение сбитого беспилотника (БПЛА).
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили БПЛА, который направлялся в сторону столицы. На место падения аппарата выехали специалисты.
По данным российского оборонного ведомства, в период с 12:20 мск до 15:00 мск 21 июля, было уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотников. Дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны, среди которых была Московская область.
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