В Подмосковье после звука взрыва загорелся частный дом. Видео

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В Подмосковье загорелся частный дом, сообщил telegram-канал
В Подмосковье загорелся частный дом, сообщил telegram-канал Фото:

В Ивантеевке (Московская область) загорелся частный дом. До этого был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв.

«В Подмосковье после звука взрыва загорелся частный дом», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что причиной происшествия могло стать падение сбитого беспилотника (БПЛА).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили БПЛА, который направлялся в сторону столицы. На место падения аппарата выехали специалисты. 

По данным российского оборонного ведомства, в период с 12:20 мск до 15:00 мск 21 июля, было уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотников. Дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны, среди которых была Московская область.

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В Ивантеевке (Московская область) загорелся частный дом. До этого был слышен громкий хлопок, похожий на взрыв. «В Подмосковье после звука взрыва загорелся частный дом», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что причиной происшествия могло стать падение сбитого беспилотника (БПЛА). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили БПЛА, который направлялся в сторону столицы. На место падения аппарата выехали специалисты.  По данным российского оборонного ведомства, в период с 12:20 мск до 15:00 мск 21 июля, было уничтожено и перехвачено 19 украинских беспилотников. Дроны были зафиксированы сразу в пяти регионах страны, среди которых была Московская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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