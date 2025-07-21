Газманова развеселило поздравление с Днем Рождения от Украины

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22 июля Олегу Газманову исполняется 74 года
22 июля Олегу Газманову исполняется 74 года Фото:

Народного артиста России Олега Газманова развеселило сообщение о том, что он находится в розыске на Украине из-за того, что оно произошло за день до его дня рождения. Об этом заявил сам Газманов.

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — заявил певец. Его слова приводит ТАСС. По его словам, его удивляет, что писать музыку для своей страны, для Украины — преступление.

Олег Газманов находится в розыске на Украине с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны, а его имя было внесено в базу сайта «Миротворец» (признана на территории РФ экстремистской) еще в 2015 году. Аналогичные обвинения ранее были выдвинуты против других российских артистов, в том числе Николая Баскова, который также был заочно арестован и лишен государственных наград Украины.

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Народного артиста России Олега Газманова развеселило сообщение о том, что он находится в розыске на Украине из-за того, что оно произошло за день до его дня рождения. Об этом заявил сам Газманов. «Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — заявил певец. Его слова приводит ТАСС. По его словам, его удивляет, что писать музыку для своей страны, для Украины — преступление. Олег Газманов находится в розыске на Украине с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны, а его имя было внесено в базу сайта «Миротворец» (признана на территории РФ экстремистской) еще в 2015 году. Аналогичные обвинения ранее были выдвинуты против других российских артистов, в том числе Николая Баскова, который также был заочно арестован и лишен государственных наград Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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