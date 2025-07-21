Глава Новороссийска подтвердил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме

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Погиб мужчина 1929 года рождения, заявил глава города Кравченко
Погиб мужчина 1929 года рождения, заявил глава города Кравченко Фото:

Глава города Новороссийска Андрей Кравченко подтвергдил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме. Сообщил он об этом в своем telegram-канале

«К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения», — указано в материале. Помимо этого, он сообщил, что введен локальный режим ЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске, после чего вспыхнул пожар, охвативший три квартиры на площади около 300 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание было локализовано в течение получаса, из здания эвакуировали 25 человек. Причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси, что подтвердили в прокуратуре.

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Глава города Новороссийска Андрей Кравченко подтвергдил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме. Сообщил он об этом в своем telegram-канале.  «К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения», — указано в материале. Помимо этого, он сообщил, что введен локальный режим ЧС. Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске, после чего вспыхнул пожар, охвативший три квартиры на площади около 300 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание было локализовано в течение получаса, из здания эвакуировали 25 человек. Причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси, что подтвердили в прокуратуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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