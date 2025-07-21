Глава Новороссийска подтвердил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме

Глава города Новороссийска Андрей Кравченко подтвергдил смерть мужчины из-за взрыва газа в жилом доме. Сообщил он об этом в своем telegram-канале.
«К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения», — указано в материале. Помимо этого, он сообщил, что введен локальный режим ЧС.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме на Анапском шоссе в Новороссийске, после чего вспыхнул пожар, охвативший три квартиры на площади около 300 квадратных метров. По данным МЧС, возгорание было локализовано в течение получаса, из здания эвакуировали 25 человек. Причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси, что подтвердили в прокуратуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.