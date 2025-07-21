21 июля 2025

«Пойду искать кого-нибудь постарше»: Шаляпин ответил Успенской на отказ во флирте

Шаляпин заявил, что не обижается на заявление Успенской
© Служба новостей «URA.RU»
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Прохор Шаляпин отшутился тем, что уже сам является «старичком»
Прохор Шаляпин отшутился тем, что уже сам является «старичком» Фото:

Певица Любовь Успенская отказала во флирте певцу Прохору Шаляпину, заявив, что он слишком стар для нее. Прохор Шаляпин прокомментировал ее заявление.

«Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — поделился Шаляпин. Его слова приводит Общественная служба новостей. Также он отметил, что Успенская обладает прекрасным чувством юмора, и он вовсе не обижается на ее заявление.

Прохор Шаляпин ранее неоднократно становился героем светской хроники благодаря своим отношениям с женщинами старше себя: в 2013 году он женился на Ларисе Копенкиной, а позже — на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Помимо этого, артист известен своим стремлением к роскошному образу жизни, предпочитая отдых на дорогих курортах и перелеты бизнес-классом.

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Певица Любовь Успенская отказала во флирте певцу Прохору Шаляпину, заявив, что он слишком стар для нее. Прохор Шаляпин прокомментировал ее заявление. «Да, вот так получается, что и я теперь старичок, что поделать, поэтому я и стараюсь больше отдыхать и меньше работать, чтобы совсем не сдать», — поделился Шаляпин. Его слова приводит Общественная служба новостей. Также он отметил, что Успенская обладает прекрасным чувством юмора, и он вовсе не обижается на ее заявление. Прохор Шаляпин ранее неоднократно становился героем светской хроники благодаря своим отношениям с женщинами старше себя: в 2013 году он женился на Ларисе Копенкиной, а позже — на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Помимо этого, артист известен своим стремлением к роскошному образу жизни, предпочитая отдых на дорогих курортах и перелеты бизнес-классом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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